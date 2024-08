Social Incident grav în București. O femeie a fost împinsă pe linia de tramvai de o necunoscută







București. Incident grav în București. O femeie a fost împinsă pe linia de tramvai de o necunoscută. Agresoarea purta o mască chirurgicală și se comporta foarte ciudat, au anunțat autoritățile. Victima a declarat că s-a speriat foarte tare și le-a recomandat celorlalți oameni să fie atenți.

Incident grav în București

„Bună dimineața! Ieri, în jurul orei 13:00, acestă femeie, când am trecut pe lângă ea, pe refugiul de tramvai (nu era nimeni pe refugiul când m-a împins pe mine), la Matei Ambrozie, pur și simplu m-a împins. Inițial m-am speriat și nu am reacționat, după ce m-am îndepărtat mi-ai dat seama de gravitatea situației în care mă aflasem dacă ar fi venit tramvaiul. Pun poze cu d-na, să vă feriți, poate o recunoaște cineva, cred că are mari probleme...”, a relatat joi o femeie pe reţelele de socializare.

Polițiștii continuă cercetările

Polițiștii de la Secția 13 a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au demarat o investigație din oficiu pentru a aflat ce s-a întâmplat. Secția 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, continuă cercetările în legătură cu incidentul.

O altă femeie a împins o tânără la metrou

Internauții i-au recomandat victimei să depună plângere la poliție pentru că agresoarea poate fi un pericol pentru toți cei care circulă cu tramvaiul. În 2017, o altă femeie a fost arestată pentru uciderea unei tinere în stația de metrou Dristor, împingând-o în fața trenului. În ziua respectivă, ea a împins și altă fată la metrou, dar aceasta a reușit să scape.

Procurorii au declarat că Magdalena Şerban a împins o tânără spre liniile de metrou, iar după ce victima a căzut pe şine, în timp ce aceasta încerca să se agaţe de marginea peronului, a lovit-o în zona capului cu piciorul. Se pare că agresoarea nu o cunoștea pe victimă. În 2019, Magdalena Șerban a fost condamnată la închisoare pe viață, prin sentință definitivă.