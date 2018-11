NEOS Academy a început ”Am ÎNVĂȚAT ceea ce la ȘCOALĂ NU ÎNVĂȚĂM – ce este FERICIREA”

Ieri a avut loc deschiderea oficială a Academiei NEOS, la Bușteni. Tineri din toate colțurile țării, vor participa la acest proiect până pe 18 noiembrie. Aceștia vor afla cum să își gestioneze emoțiile, cum să își înfrângă temerile și cum să treacă peste obstacole.





”NEOS Academy este un proiect prin care tinerii sunt ajutați să se cunoască mai bine pe sine, să evolueze din punct de vedere mental. În cadrul Atelierului de Cinema terapie, am învățat ceea ce la școală în mod obișnuit tinerii nu învață – ce este fericirea - iar aceasta nu stă doar în lucrurile materiale. Tot în cadrul acestui atelier am învățat cum să îmi eliberez gândurile și trăirile negative, să le las libere, exact ca pe niște porumbei care au fost într-o colivie atâta timp, chinuindu-se. Consider că prin participarea la acest proiect învăț să mă cunosc pe mine”, a declarat Ovidiu Bălan, participant, student la Universitatea Transilvania, Brașov

În cadrul NEOS Academy, concept propus de Asociația NEOS, tinerii participanți, până duminică, vor participa la training-uri și ateliere de dezvoltare personală. Vor afla mijloacele de comunicare simbolică prin care se exprimă personalitatea, emoțiile și diferitele aspecte ale experienței umane. În cadrul atelierelor susținute de specialiști, psihologi și asistenți sociali, tinerii vor identifica mai ușor obstacolele și resursele, vor afla și cum se pot curăța de prejudecățile și erorile de atribuire pentru o societate sănătoasă, care este îndeajuns de încăpătoare pentru toată lumea. Specilaiștii Asociației NEOS vor susține training-uri pe lucrul în echipă, luarea deciziilor și comunicare, precum și depășirea barierelor de comunicare.

”Participanții au stat față în față cu nevoile, cu emoțiile lor în cadrul primului atelier de Cinema terapie. S-au redescoperit și sunt convins că aceste zile vor fi mult mai intense. Din experiența pe care o am în coordonarea unor astfel de proiecte, mi-am dat seama că dezvoltarea personală numai prin training-uri de comunicare, lucru în echipă, training-uri pe educație nonformală, nu sunt sufieciente. Putem vorbi cu adevărat de o dezvoltare personală atunci când suntem în contact cu emoțiile noastre, când admitem că întâmpinăm obstacole, le identificăm și găsim și resursele pentru a merge mai departe. Asta face NEOS Academy.”, a declarat Cristian Tănase, coordonator NEOS Academy.

”Atelierul de ieri mi s-a părut foarte profund și a contribuit în identificarea obstacolelor cu care mă confrunt. M-am simțit în siguranță în cadrul atelierului reușind să-mi exprim emoțiile și trăirile, fără a mă gândi că sunt judecat. Feedback-ul primit în urma acestui prim atelier, m-a ajutat să mă descoper și cu siguranță pe viitor voi aplica cunoștințele”, a declarat Paul Nicolae, participant NEOS Academy, elev la Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța.

