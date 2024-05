International Incendiu puternic într-un parc de distracţii din India. Peste 27 de morți







Incendiu puternic într-un parc de distracţii din India. 27 de persoane, dintre care patru copii, au murit într-un incendiu care a izbucnit sâmbătă într-un parc de distracţii din vestul Indiei, a anunțat poliția.

Incendiu puternic în India

„Am confirmat moartea a 27 de persoane în incendiu”, a declarat presei, sâmbătă noapte, Radhika Bharai, un ofiţer de poliţie indian. Un bilanţ anterior a raportat 24 de morţi.

Cei patru copii care au murit aveau sub 12 ani. „Cadavrele au fost carbonizate până la punctul de a fi de nerecunoscut, ceea ce face dificilă identificarea lor”, a spus ofiţerul de poliţie.

Peste 300 de persoane se aflau într-o sală dintr-o structură cu două etaje din parcul de distracţii TRP când a izbucnit incendiul, în acest weekend de vacanţă de vară, a anunțat un ofiţer de pompieri din Rajkot, în statul Gujarat.

Cum s-a produs tragedia

Prim-ministrul indian Narendra Modi spus că este „extrem de bulversat” și că nu se aștepta la așa ceva.„Oamenii au fost prinşi în capcană de prăbuşirea unei structuri temporare lângă intrare, ceea ce a făcut dificilă evacuarea”, a declarat ofiţerul de pompieri Ilesh Kher. În plus, răspândirea focului a fost facilitată de natura materialelor, care erau foarte inflamabile.

Autorităţile locale au declarat că au arestat patru persoane care „au legătură cu de sala de jocuri, pentru interogatoriu”.

Duminică, trupurile celor morți au fost înfăşurate într-un giulgiu alb și aliniate în rânduri înainte de a fi evacuate.

Ce spun supraviețuitorii

Supravieţuitorii au povestit că au fost nevoiţi să spargă uşile şi să sară pe ferestre. Ei au spus că focul s-a extins foarte repede.Cel puţin 70 de persoane se aflau la primul etaj când a izbucnit incendiul. „Eram la bowling când doi membri ai personalului ne-au spus că a izbucnit un incendiu la parter şi că trebuie să plecăm. Zona s-a umplut rapid de fum”, a declarat Pruthvirajsinh Jadeja. „Am încercat să ieşim pe uşa din spate, dar nu am putut. Am văzut o rază de lumină venind de afară. Am lovit geamul cu piciorul şi cinci dintre noi am reuşit să fugim sărind de la primul etaj”, a detaliat el, potrivit Agerpress.