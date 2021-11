Incendiu la un bloc cu 10 etaje din România! Intervenție în forță a pompierilor

La primele ore ale dimineții, un incendiu a izbucnit la un bloc cu 10 etaje aflat pe Calea Bucureşti, Craiova. Potrivit ISU Dolj, echipele de pompieri au intervenit cu trei autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru a lichida incendiul. Flăcările au izbucnit la etajul al șaselea, la toboganul pentru deșeuri.

„La faţa locului se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi două ambulanţe SAJ. Este degajare mare de fum, cauzată de arderea resturilor menajere pe ghena de gunoi a unui bloc cu 10 etaje. Până în acest moment nu sunt victime”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dolj, Florin Cocoşilă.

Locatarii blocului au reușit să se evacueze singuri. Nicio persoană nu a solicitat ajutor medical, iar echipe compuse din polițiști și jandarmi au mers la fiecare apartament din imobil pentru a verifica dacă vreunul din locatari are nevoie de ajutor.

Echipele de pompieri sosite la fața locului au lichidat repede incendiul.

Incendiu la un spitalul de psihiatrie din Gătaia. A fost activat planul roșu de intervenție

Un incident care putea provoca multe victime a avut loc marți dimineață la spitalul de psihiatrie din Gătaia, județul Timiș. Unul dintre pacienți a dat foc unei saltele, iar autoritățile au fost nevoite să activeze planul roșu de intervenție. Conform informațiilor oficiale, 41 de persoane, pacienți și personal medical, au fost evacuate.

Pentru a lichida incendiul, 48 de pompieri cu mai multe autospeciale s-au deplasat la fața locului. Flăcările au fost stinse înainte ca aceștia să ajungă la spital și nu a fost înregistrată nicio victimă.

Reprezentanții spitalului susțin că un pacient a introdus o brichetă în salonul izolator și a dat foc saltelei. Este al doilea incendiu care are loc în acest an la spitalul de psihiatrie din Gătaia. La începutul acestui an, un salon a luat foc din cauza unui pacient care a insistat să fumeze în salon.