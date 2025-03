Incendiu într-un club din Macedonia de Nord. Sunt zeci de morți

Update 2. Hristijan Mickoski, premierul Macedoniei de Nord, a declarat duminică dimineață că guvernul este „pe deplin mobilizat şi va face tot ce este necesar pentru a face faţă consecinţelor şi a determina cauzele tragediei”. Conform autorităților, 51 de persoane au decedat în urma unui incendiului.

De asemenea, Mickoski a mai decarat că este o „zi dificilă şi foarte tristă” Macedonia, care a pierdut „atât de muți” tineri.

Update 1. Zeci de persoane au decedat într-un incendiu care a avut loc sâmbătă seara într-un club de noapte din Macedonia de Nord, potrivit agenției de presă oficiale MIA, care citează Ministerul de Interne. Incendiul ar fi avut loc la ora locală 03:00 (02:00 GMT), iar numărul persoanelor rănite nu este cunoscut în prezent.

„Cel puţin 50 de persoane au murit într-o discotecă din oraşul Kocani”, care este situat în estul Macedoniei de Nord, la aproximativ 100 de kilometri est de capitala Skopje. Incidentul a avut loc în timpul unui concert la care au participat aproximativ 1.500 de persoane, conform MIA.

Incendiul a avut loc în timpul unui concert susținut de trupa DNA, o fromație hip-hop populară în Macedonia de Nord, în clubul de noapte „Pulse”, sâmbătă seară, când au fost utilizate substanțe pirotehnice, conform informațiilor furnizate de Agenția de Informații Media din Macedonia (MIA).

#BREAKING Dozens killed in a fire in a nightclub in the town of Kocani in north Macedonia: AFP pic.twitter.com/mRPatnrwxX

— Guy Elster (@guyelster) March 16, 2025