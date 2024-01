Incendii puternice în Rusia, în aceeași noapte. Două locații au fost distruse

Incendiu lângă Moscova. Conform datelor disponibile, primul incident s-a desfășurat la o unitate de producție de polimeri în localitatea Obukhovo.

Focul s-a extins pe o suprafață de 8.000 de metri pătrați și a izbucnit în jurul orei 2 dimineața.

Prima locație afectată de incendiu era o fabrică ce producea echipament militar, precum căști, armuri și încălțăminte specială.

Ulterior, ministerul rus a comunicat că un incendiu de amploare s-a declanșat într-o clădire cu destinație administrativă și industrială cu un singur etaj din orașul Moscova.

Focul a afectat o suprafață de 2.000 de metri pătrați și a fost suprimat de intervenția promptă a echipei de pompieri.

În ambele incendii din Moscova, nu au fost raportate victime, conform declarațiilor autorităților. Cauza acestora nu a fost divulgată încă, potrivit știripesurse.ro.

De câteva zile, în trei zone distincte din Moscova, sute de ansambluri rezidențiale și aproximativ 20.000 de locuitori au fost afectați de lipsa de căldură și electricitate, generată de un incendiu cu origini misterioase la o stație electrică din oraș.

Conform informațiilor furnizate de Agenția RIA Novosti și citând Ministerul rus al Situațiilor de Urgență, se pare că incendiul a izbucnit la o stație de transformare din nord-estul Moscovei în dimineața zilei de joi, 4 ianuarie.

Acest eveniment a cauzat o masivă întrerupere a alimentării cu electricitate și a furnizării de căldură. Canalele rusești de Telegram raportează că situația nu a fost remediată până în prezent.

În urmă cu o lună, o explozie urmată de un incendiu major a avut loc în satul Molokovo din districtul urban Lenin din Lytkarino, regiunea Moscova.

Mai multe așezări rusești au rămas fără lumină, apă și comunicații. Un martor a declarat că a văzut „o strălucire pe cer” urmată de un „bâzâit” specific dronelor.

🔥 A fire broke out on the territory of an electrical substation in the southeast of Moscow pic.twitter.com/zNv7lkIxks

— MAKS 23 🇺🇦🏆 (@Maks_NAFO_FELLA) November 24, 2023