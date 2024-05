Incendiu devastator la un important centru comercial. Autoritățile au emis un mesaj de alertă

Un incendiu devastator a distrus aproape în totalitate un centru comercial din Varşovia. Incendiul a izbucnit sâmbătă noaptea.

Complexul comercial Marywilska 44 găzduia aproximativ 1.400 de magazine. Complexul era unul dintre cele mai mari din capitala Poloniei:

''Centrul comercial a fost ars în proporţie de aproape 100%. Focul este ţinut sub control acum, iar stingerea lui va dura probabil câteva ore'', a declarat comandantul Serviciului de pompieri din Varşovia, Mariusz Feltynowski, potrivit Reuters.

În lupta cu incendiul sunt mobilizați aproximativ 200 de pompieri, care încearcă să limiteze cât mai mult pagubele.

Un incendiu a izbucnit într-un vast centru comercial care adăpostește 1.400 de magazine și puncte de servicii în cartierul Bialoleka din capitala Poloniei.

Pompierii au declarat că peste 80% din complexul comercial The Marywilska 44 a fost cuprins de flăcări. 50 de echipe, inclusiv specialiști de mediu, efectuau operațiuni de salvare.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru agențiile de știri din țară că nu s-au înregistrat răniți.

De asemenea, autoritățile au trimis un mesaj text prin care îi avertizează pe locuitorii din Varșovia în legătură cu incendiul și le spun să rămână acasă cu ferestrele închise.

Imagini difuzate de postul privat de televiziune TVN24 au arătat un fum negru și gros care se ridica deasupra zonei.

Mirbud, o companie de construcții industriale listată la Bursa de Valori din Varșovia, deține centrul comercial.

Centrele comerciale și marile magazine sunt de obicei închise duminica, din cauza unei interdicții comerciale impuse de guvernul anterior, care avea legături strânse cu biserica catolică, considerând-o o zi de cult. Astfel de puncte de vânzare sunt scutite de interdicție doar câteva duminici pe an, pentru a permite oamenilor să facă cumpărături înainte de Crăciun, Paște și alte evenimente importante care au loc în țară.

Major fire in Warsaw: Marywilska 44 shopping center caught fire at dawn

More than 50 fire brigades are working at the scene. Residents of the city are asked not to open windows in apartments and not to approach the fire. pic.twitter.com/ifj4n4csN3

