International Încăierare în Parlamentul Italiei. Momentul în care deputații s-au luat la bătaie. Video







Camera Deputaților de la Roma a fost scena unui eveniment violent. Pe fondul unor dezbateri privind legea autonomiei, demnitarii italieni au renunțat la forța consensului și s-au luat la bătaie chiar în forul legislativ.

Incidentul din Camera Deputaților a fost provocat de un deputat al mișcării M5S. Leonardo Donno a încercat să înfășoare drapelul italian pe ministrul Afacerilor Regionale și Autonome, Roberto Calderoli. Evenimentul a avut loc pe 12 iunie, în timpul dezbaterilor asupra legii autonomiei diferențiate pe regiuni.

În apărarea celui din urmă a sărit un alt deputat, Igor Iezzi, membru Lega, după care scena s-a transformat într-o încăierare în masă. Într-un final forțele de ordine au reușit să stabilească ordinea, iar cel care a declanșat conflictul a fost evacuat într-un scaun cu rotile.

„Este un eveniment foarte grav și rușinos”

După conflictul din Camera Deputaților, Mișcarea 5 Stele a emis un punct de vedere prin care a condamnat categoric evenimentele violente din Camera inferioară a Parlamentului italian. „Atacul care a avut loc în Camera Deputaților împotriva lui Leonardo Donno este un eveniment foarte grav și rușinos.

Deputatul nostru a vrut să-i ofere un steag italian ministrului Calderoli, dar a fost atacat de parlamentari majoritari, inclusiv de membrul Igor Iezzi, primind pumni și ajungând la pământ”.

Donno a fost evacuat din Camera Deputaților într-un scaun cu rotile

În replică, Igor Iezii, demnitarul care a sărit să-și apere colegul, a precizat la rândul lui că încercat să-și lovească adversarul politic, însă nu la atins. „Am încercat să-l lovesc, dar nu l-am atins! Donno a vrut să-l atace pe Calderoli și am reacționat. Am vrut să-l apăr”. Dar, deputatul Donno, cel de la care ar fi plecat tot incidentul din Camera Deputaților are o altă versiune.

De pe patul de spital, Donno a subliniat faptul că a fost lovit cu pumnul în față. „Am primit un pumn în față de la deputatul Iezzi. Au încercat și alți parlamentari să mă lovească”. Într-o declarație a formațiunii politice Lega, partidul susține că Donno este cel care ar fi provocat evenimentul.

„Spre deosebire de cele relatate de unele mass-media și de unii membri ai M5S, deputatul Donno din M5S este cel care l-a atacat pe ministrul Calderoli. Tulburarea generată este consecința comportamentului extrem de provocator al deputatului Donno. Videoclipul arată cum s-au întâmplat cu adevărat evenimentele din Camera Deputaților ”.