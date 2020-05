Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii “Din viața romilor”. Monica Anisie explicat că “dacă există și posibilitatea ca pe primul semestru copilul să aibă o medie sub 5 – în această situație nu supunem copilul unui risc. Ci, din contră, venim în sprijinul lui. Și atunci îi dăm posibilitatea să dea o lucrare, să facă un proiect, să fie apreciat pentru activitatea online. (…)

Iar nota pe care o primește pe proiectul respectiv, pe tot ce am spus mai devreme, nota respectivă devine media anuală. Adică se elimină media de pe primul semestru. Are toate șansele să-și încheie situația. De aceea am spus de la început că trebuie să-i liniștim pe copii, că putem încheia cu bine acest an”.

De asemenea, Ministerul Educației a făcut publice o serie de precizări privind modalitățile de încheiere a situației școlare.

Cum se încheie mediile la ciclul primar

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea, se încheie situația școlară semestrială cu aceste calificative.

Situația 2: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online.

Situația 3: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, al doilea calificativ pentru semestrul al II-lea va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media anuală devine media semestrului I

Cum se încheie mediile la învățământul gimnazial și liceal, postliceal și profesional

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea, se încheie media cu aceste note.

Situația 2:Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online, pentru a doua notă.

Situația 3: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea media anuală devine media semestrului I.

Situația 5: Dacă media din primul semestru este mai mică decât 5, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală (ca la examenul de corigență).

Sursa: Edupedu.ro