Duminică, la ora 17:00 au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 139 de cetățeni care au contactat virusul, nouă sunt declarați vindecați și au fost externați.

Astăzi au fost confirmate 16 cazuri noi, după cum urmează: 4 cazuri în București, 4 în Arad, 3 în Brașov, 2 în Brăila și câte 1 caz în Constanța, Teleorman și Iași.

Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate în carantină.

Duminică dimineață, secretarul de stat în ministerul Sănătății, Nelu Tătaru a afirmat că opt persoane au fost infectate cu coronavirus.

Persoanele infectate cu coronavirus au vârsta cuprinsă între 5 ani și 71 de ani.

Potrivit lui Nelu Tătaru opt persoane au fost în contact cu pacientul de la Gerota și senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac.

Cele opt persoane sunt asimptomatice și erau în izolare sau în carantină.

De asemenea, Grupul de Coordonare Brăila a anunțat că au fost confirmate și primele două cazuri de coronavirus în acest județ.

Este vorba despre două persoane care erau în carantină deja, dupa revenirea din străinătate.

„Astazi, 15.03.2020, au fost confirmate primele doua cazuri de Covid-19 in Braila.

Cele doua persoane provin din centrul de carantina. In momentul acesta sunt internate si izolate la Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila.

Cele doua persoane au sosit, in mod controlat, de la punctul de trecere al frontierei, in data de 12.03.2020 si introdusi direct in spatiul de carantina, neavand contact cu alte persoane”, a transmis filiala braileană a Grupului de Coordonare Brăila.

Pentru o mai bună gestionarea a măsurilor de limitare a epidemiei de coronavitus, de săptămâna viitoare a fost declarată starea de urgență.

Ministrul de Interne, Marcel Vela urmează să anunțe măsurile care vor fi luate în această situație, potrivit ziare.com

