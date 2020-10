Adevărul din dosarul făcut împotriva deputatului PMP Cornel Samartinean a iesit la suprafata. ICCJ a dispus achitarea pe linie a lui Samartinean în dosarul fabricat de DNA pe vremea când Laura Codruţa Kovesi conducea instituţia, pentru un pretins abuz în serviciu şi conflict de interese.

Alţi doi inculpati trimişi în judecată în aceeaşi cauza au luat achitare

Şi fostul director comercial al aerogării din Timişoara, Mezin Marius Florin, a fost achitat pentru abuz în serviciu în formă continuată, iar procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privată în formă continuată a fost încetat, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Blaga Lucian, administrator al unei societăţi comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de marturie mincinoasa, a fost de asemenea achitat.

Iar deputatul PMP Cornel Samartinean a fost achitat de instanţa supremă în dosarul pe care DNA i l-a fabricat în perioada 2014-2015, în care a fost acuzat de abuz în serviciu şi conflict de interese.

După şase ani în care Samartinean a fost hărţuit de procurorii DNA, un complet de 3 judecători ICCJ a decis achitarea deputatului în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală “fapta nu este prevazută de legea penală”. De asemenea, alti doi inculpati trimisi in judecată în aceeaşi cauza au fost la randul lor achitaţi. Decizia definitivă urmează să fie pronuntaţă de un Complet de 5 judecători ICCJ.

Dosarul a fost întocmit cu sprijunul binomului SRI-DNA

Ce este de reţinut: dosarul în care s-a încercat executarea deputatului Cornel Samartinean a fost fabricat cu “sprijin de specialitate din partea SRI”. Deci de către “Binomul DNA-SRI”.

Comunicatul DNA privind trimiterea în judecată a deputatului PMP Cornel Samartinean pentru nişte pretinse fapte care au picat la Înalta Curte:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor

SAMARTINEAN CORNEL MIRCEA, in prezent deputat in Parlamentul Romaniei, la data faptelor director al Aeroportului International ‘Traian Vuia’ Timisoara (A.I.T.), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile concurente de:

-de abuz in serviciu, in forma continuata (doua acte materiale), conflict de interese. Mai multe despre acest dosar puteţi citi AICI.