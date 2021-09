Încă o legendă a muzicii rock a urcat la cer. Basistul Status Quo a încetat din viață

Lumea rock-ului este în doiu după ce Alan Lancaster, basistul și membru fondator al trupei Status Quo, a încetat din viață în locuința sa din Sydney, Australia. Decesul artistului a fost confirmat de reprezentanții trupei, după cum a relatat BBC. Managerul Status Quo a anunțat oficial că Alan Lancaster a încetat din viață. De asemenea, vocalistul trupei, Francis Rossi, a declarat că acesta a fost unul dintre cei cărora trupa le datorează succesul enorm pe care l-a înregistrat de-a lungul vremii.

„Alan a fost o parte integrantă a sunetului și a succesului enorm al trupei Status Quo în anii ’60 și ’70”, a spus Francis Rossi cu privire la colegul său.

Reporterul Craig Bennett, prieten al familiei basistului Alan Lancaster, a anunțat într-o postare pe Facebook, decesul artisului de muzica rock.

„La rugămintea familiei sale iubitoare și profund prețuite, sunt cu inima frântă să anunț trecerea în neființă a lui Alan Lancaster, regele muzicii britanice, zeul chitarei și membru fondator al formației iconice, Status Quo. Alan Lancaster a decedat în această dimineață (sâmbătă – n. red.) la casa sa din Sydney, înconjurat de familie. Alan a avut o scleroză multiplă. El avea 72 de ani”, a scris jurnalistul.

Despre trupa de rock Status Quo

Trupa rock Status Quo a fost înființată de Francis Rossi și Alan Lancaster în anul 1962. Cei doi erau studenți la vremea respectivă și au denumit formația „The Spectres”. Ulterior, după șapte ani, în anul 1969, cei doi au schimbat denumire formației și au activat sub numele Status Quo. Grupul a fost caracterizat prin stilul său distinctiv de boogie rock.

De-a lungul vremii, trupa a lansat un număr de 33 de albume și de pe peste 60 de single-uri. Între cele mai cunoscute sunt „Rockin All Over the World”, „Whatever You Want” sau „In the Army Now”. Un număr de 22 dintre piesele lansate de Status Quo au făcut istorie în muzică și s-au clasat în Top 10 în Regatul Unit al Marii Britanii.