Cosmina Ionela Vlad, de 18 ani, din orașul Ianca, județul Brăila a dispărut cu aproape trei săptămâni în urmă, pe 9 iulie. Părinții au anunțat dispariția la poliție, iar aceasta este acum dată în consemn național și internațional. Nimeni nu știe ce s-ar fi putut întâmpla cu ea.

Fata are statură medie, 160 de cm, constituţie slabă, aproximativ 40 de kg, ochii căprui, părul şaten, drept, lung peste umeri. La nivelul bazinului are un tatuaj în formă de aripi de înger cu iniţialele “A” şi “C”. Când a plecat de acasă purta o rochie de culoare albă cu dungi negre, sandale cu imprimeu tip leopard şi un rucsac alb cu negru.

Potrivit Infobraila.ro, fata avusese rezultate bune la învățătură, tocmai ce luase bacalaureatul cu media generală 8.36, ceea ce îi garanta un loc în aproape oricare universitate din țară. Abia acum ies la iveală detalii care ar fi trtebuit să îi pună pe gânduri cel puțin pe părinții fetei. În ultimul an de liceu Cosmina a devenit foarte retrasă, acumulând absențe care au dus la scăderea mediei la Purtare.

“A fost o elevă destul de retrasă, fără să facă probleme, doar că, din când în când, avea absenţe. Eu, în calitate de dirigintă o tot ţineam din scurt, să nu lipsească. Am vorbit cu tatăl ei o dată și cu mama ei de doua ori. Ea nu îi anunța când îi convocam la ședință. (…) În primii doi ani a fost o elevă foarte bună, dar apoi a devenit retrasă, îngândurată. (…) A avut și nota scăzută la purtare din cauza absențelor. (…) Părea că are niște probleme, nu a legat prietenii cu colegii, am îndrumat-o chiar să mearga la un psiholog. (…) Scuza absențele pe motiv de sănătate, că nu s-a simțit bine sau nu s-a trezit. Stătea singură, în gazdă, foarte aproape de liceu”, a declarat Daniela Covaci, diriginta elevei disparute, pentru infobraila.ro.

