Motivul pentru care Regina Elisabeta „insista” să-şi țină doar ea umbrela. S-a aflat după moartea suveranei

Regina Elisabeta era cunoscută pentru faptul că refuzat de fiecare dată cererile domnilor de a-i ține umbrela atunci când ploua afară. Suverana a insistat întotdeauna să o poarte chiar ea și avea un motiv bine întemeiat.

Fostul deputat conservator, Gyles Brandreth, a dezvăluit motivul pentru care Regina Elisabeta refuza ofertele domnilor de a-i ține umbrela.

Motivul pentru care Regina Elisabeta refuza să i se ţină umbrela

„Când a plecat, l-am mustrat pe William Waldegrave, președintele Universității Oxford, că nu i-a ținut umbrela monarhului, în timp ce o escorta prin curte. Mi-a spus „Regina insistă să-și țină propria umbrelă, întotdeauna. Dacă o ține altcineva, ploaia îi curge pe gât”, a povestit Gyles Brandreth.

Gyles Brandreth a cunoscut-o pe Regina Elisabeta a II-a atunci când aceasta a vizitat Universitatea Oxford, pe vremea când el era student și avea doar 20 de ani.

O altă ciudățenie a regretatului monarh

Fotograful Rankin, care a făcut poze unora dintre cei mai faimoși oameni din lume, a recunoscut recent că regretatului monarh nu-i plăcea să-i fie fotografiate mâinile.

Rankin, pe numele său real John Rankin Waddell, a fost unul dintre cei zece fotografi care i-au făcut poze reginei cu ocazia Jubileului de Aur din 2002. Acesta a vorbit despre întâlnirea cu suverana, mărturisind că avea o aură specială.

„Am primit un bilet extraordinar din partea ei, mi s-a spus că fotografia pe care am realizat-o eu se număra printre fotografiile ei preferate. Și cred că e adevărat, pentru că în imaginea aceea râdea pe bune.”, a povestit acesta.

De asemenea, fotograful a dezvăluit că regina Elisabeta a II-a avea un simț al umorului bine dezvoltat, motiv pentru care și-a dorit să încerce să surprindă acest lucru în imaginea pe care a realizat-o.

De ce nu dorea să-i fie fotografiate mâinile

Vorbind la podcastul Tea with Twiggy, înregistrat înainte de moartea Majestății Sale, el a dezvăluit experiența pe care a trăit-o cu Regina Elisabeta: „Nu am mai simțit așa ceva, acea aură. Era foarte amuzantă încă din momentul în care am pășit în încăpere.

I-am spus că vreau să o fotografiez ținând în mâini o sabie, însă mi-a spus franc: „Nu-mi plac mâinile mele”. Iar eu i-am spus ceva de genul: „Asta e, asta e tot ce primești dacă ții sabia”, după care am izbucnit în râs. Mi-a plăcut că era foarte, foarte amuzantă. Am avut o chimie bună.”, a mai spus fotograful, potrivit Express.