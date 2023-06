Încă o acuzație la adresa Simonei Halep. Ce este în neregulă cu pașaportul ei biologic

De curând, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat că există nereguli în pașaportul biologic al Simonei Halep și că ar putea fi audiată săptămâna viitoare. Cu toate astea, profesorul Ion Fulga a declarat că această acuzație este nejustificată și a oferit o explicație.

„Pașaportul biologic al Simonei Halep este total normal. Roxadustatul crește numărul de hematii, crește concentrația hemoglobinei în sânge și atunci se putea presupune că s-au detectat niște asemenea creșteri de hematii care nu erau justificate. Numărul de hematii din sânge poate fi crescut însă și prin alte mijloace. De exemplu, antrenamentul la înălțime (n.r. 2.000 – 3.000 de metri altitudine)”, a explicat pentru ProSport, cunoscutul profesor, încercând să o apere pe Simona.

Simona Halep are șanse să fie audiată săptămâna viitoare, dar nu și să participe la Wimbledon.

O nouă explicație

Șeful catederei de Framacologie a Facultății de Medicină din București a mai spus că testul de sânge făcut de Simona Halep la US Open indică markeri ai metaboliților care nu sunt decelați într-o probă de urină.

„Există niște cantități sub Roxadustat-ul (n.r. substanța activă din medicamentul Evrenzo identificată în testul doping al lui Halep la 29 august 2022) care nu poate fi detectat. Orice dispozitiv de măsură, orice aparat de măsură, are un parametru care se numește sensibilitate. Sensibilitatea reprezintă valoarea minimă detectabilă. Sub acea valoare minimă detectabilă nu se detectează nimic! Această posibilitate există. Există posibilitatea să nu poată fi depistat decât în sânge, nu și în urină. Se elimină 50 la sută prin urină, 50 la sută prin metabolizare (sânge), Roxadustatul. Deci, există în urină daca persoana și l-a administrat într-o anumită cantitate care depășește pragul de sensibilitate”, explică șeful catederei de Framacologie a Facultății de Medicină din București de ce cantitatea minimă găsită în testul doping al Simonei nu putea fi depistată în testul de urină.

Și Patrick Mouratoglou consideră că Simona Halep este nedreptățită.

„Probabil cei de la Agenția Mondială de Integritate a Tenisului vor să arate lumii că sunt buni de ceva. Imensa majoritate a jucătorilor testați pozitiv în ultimii ani sunt victimele contaminării. Unde sunt cei care se dopează cu adevărat? Joacă în continuare!” acuză Patrick Mouratoglou care pretinde că, în proba doping pozitivă a Simonei Halep cantitatea de Roxadustat este „atât de mică încât corespunde unei contaminări”.