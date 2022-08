În Ungaria, starea de spirit a celor care vor să plece în vacanță este invariabil foartă bună

„Din punctul de vedere al sectorului hotelier nu există o legătură clară între obiceiurile privind rezervările de cazare în perioada de toamnă și știrile economice”, a declarat pentru ziarul ungar „Világgazdaság” Lili Kelemen, purtător de cuvânt al Serviciului de presă al portalului Szallas.hu.

Potrivit datelor curente ale portalului, centralizate la solicitarea ziarului amintit, în comparaţie cu luna septembrie 2021, în acest an, în septembrie, au fost înregistrate cu 12,5% mai multe rezervări, iar în comparație cu octombrie anul trecut, pentru luna octombrie a acestui an au fost făcute cu 46% mai multe rezervări. Datele comparative nu au fost centralizate pentru perioada noiembrie-decembrie 2021-noiembrie-decembrie 2022, deoarece anul trecut, de la mijlocul lunii noimebrie, au fost instituite restricţii din cauza coronavirusului.

Comparativ cu ultimul an dinaintea epidemiei de coronavirus, adică cu anul 2019, numărul rezervărilor pentru perioada septembrie-decembrie este doar cu 1,15% mai mare în acest an, iar numărul mediu de turişti și numărul nopților petrecute de aceştia în unităţile de cazare este cu 2% mai mic. În această perioadă de toamnă prețul mediu pe noapte/persoană a crescut cu 35,6% față de anul 2019. Rata de anulare pentru rezervările de toamnă din acest an este aproape aceeași: în 2019 a fost de 25,74%, iar în 2022 a fost de 23,38% în aceeași perioadă.

Dat fiind faptul că din cauza efectului anilor trecuţi toate unităţile de cazare asigură condiţii de rezevare mai flexibile – anularea rezervărilor gratuit, rezervare fără avans -, turiştii renunţă în ultima clipă la rezervări, deoarece nu există niciun risc din punct de vedere material, a explicat Lili Kelemen. Conform datelor actuale ale portalului Szallas.hu, călătoriile interne din acest an nu au fost încă anulate, deoarece a crescut mult importanţa acestor călătorii și a vacanțelor din cauza izolării trăite în timpul epidemiei de coronavirus.

În schimb, operatorii hotelieri sunt mai puțin optimiști cu privire la toamnă, a declarat pentru „Világgazdaság” președintele Asociației Hotelurilor și Restaurantelor din Ungaria (MSZÉSZ), Csaba Baldauf. În privinţa vacanţelor petrecute în ţară, se pare că regiunea capitalei va fi cea mai puternică în luna septembrie, unde rata de ocupare este de așteptat să fie între 68 și 77 la sută, iar în toate celelalte regiuni, se așteaptă la o rată de ocupare mai mică, între 53 și 63 la sută. Asociaţia nu a efectuat încă o analiză pentru perioada octombrie în rândul membrilor săi.

Cu toate acestea, doar o fracțiune din rezervările așteptate pentru toamnă au fost înregistrate efectiv, iar hotelierii se așteaptă ca cifrele să crească cel târziu la jumătatea lunii august. Rezervările sunt făcute peste tot și pentru toate sezoanele pentru perioade din ce în ce mai scurte. În plus, vacanța școlară de toamnă va fi cu o săptămână mai târziu decât de obicei – adică nu este legată de 23 octombrie (sărbătoare naţională în Ungaria – n.trad.) -, respectiv în perioada 29 octombrie-7 noiembrie. Ceea ce îi determină pe toţi, atât sectorul ospitalier, cât şi pe turişti, să-şi modifice programul.

Sectorul ospitalier trebuie să restructureze programele dedicate pentru perioada tradiţională, iar turiştii trebuie să renegocieze data vacanței la locul de muncă. Rezervările pe termen scurt și schimbările rapide devin din ce în ce mai frecvente, prețurile la energie care cresc practic în fiecare oră obligă hotelurile să își ajusteze constant prețurile, a subliniat preşedintele Asociației Hotelurilor și Restaurantelor din Ungaria.

Mulţi unguri îşi petrec vacanţa în străinătate, în schimb vin într-un număr destul de mare şi străinii în Ungaria, mai ales în capitală. Aceștia sosesc şi de la distanţe mai mari, dovadă fiind faptul că aeroportul din Budapesta a deservit 1,2 milioane de pasageri în luna iulie. Festivalul Sziget de o săptămână, care începe acum, și programele festive din 20 august sunt favorabile turismului din Budapesta şi în împrejurimile sale.

Prețurile la unităţile de cazare au crescut cu 15 la sută față de anul trecut, iar prețurile la hoteluri cu 20 la sută din cauza prețurilor la energie plătite la prețul pieței. Concurenții se urmăresc în mod constant unul pe celălalt, monitorizează situația și își modifică ofertele din oră în oră, în funcţie de gradul de ocupare și prețurile la energie. Deși este dificil de stabilit prețul cu mult timp înainte, creșterea procentului de rezervări ad-hoc și perioadele de rezervare foarte scurte scot din buzunarele hotelurilor tocmai aceşti bani siguri care oferă un cadru foarte important pentru conturarea viziunii de viitor, a amintit preşedintele asociaţiei de un aspect dintre multele dificultăți, răspunzând la întrebarea ziarului „Világgazdaság”. (Traducerea: Rozália Gănciulescu, RADOR)