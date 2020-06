„Cormoranii” au obținut primul titlu din era Premier League, după 30 de ani. Triumful lui Liverpool a venit datorită victoriei lui Chelsea în fața lui Manchester City, scor 2-1, iar trupa lui Jurgen Klopp are acum un avand de 23 de puncte față de „cetățeni”.

După un sezon ca la carte, Liverpool a sărbătorit, joi, câștigarea celui de-al 19-lea titlu de campioană a Angliei. Cu șapte etape înainte de finalul sezonului, Liverpool a devenit, astfel, cea mai rapidă campioană din istoria competiției. „Cormoranii” au 28 de victorii, două egaluri şi o singură înfrângere, în timp ce golaverajul este de +49, cu 70 de goluri marcate şi doar 21 primite.

Ultimul titlu adjudecat de Liverpool a avut loc în 1990, când gruparea de pe „Anfield” a reuşit să se impună cu un avans de nouă puncte în lupta pentru supremaţie pe care au avut-o în Anglia cu Aston Villa în sezonul respectiv. Liverpool a câştigat campionatul englez în 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990 şi 2020.

Alături de Liverpool, Jurgen Klopp a cucerit al patrulea trofeu, după „tripleta” de aur din 2019: Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

„Această victorie este pentru fani. Sper că stați acasă. Sărbătoriți în fața casei voastre. E mai mult decât putem visa”, a spus tehnicianul Jurgen Klopp, cu lacrimi în ochi. Trofeul cucerit acum în Premier League este al nouălea din cariera de antrenor a lui Jurgen Klopp.

„Sunt foarte emoţionat. Am vrut să văd, să simt, să miros. Când am venit aici cu Dortmund, cu un an în urmă, am fost impresionat de istorie. Este un loc special şi istoric. Iubesc fotbalul, iar intensitatea fotbalului în Liverpool este foarte, foarte bună pentru mine. M-am gândit întotdeauna la Anglia şi la a lucra aici pentru stilul de fotbal, iar Livepool a fost prima opţiune.

Să câştigi este important, dar e şi cum câştigi şi cum joci. Cred într-o filozofie de joc foarte emoţională, foarte rapidă şi foarte puternică. Echipa mea trebuie să joace cu acceleraţia la podea şi să evolueze la maximum în fiecare meci. Este important să avem o filozofie de joc care să reflecte mentalitatea noastră, clubul şi să ofere o direcţie clară de urmat. Tactic, bineînţeles, dar tactic cu o inimă mare”, a mai spus Klopp.