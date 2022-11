În mod excepțional, SuperLiga se va relua în timpul Mondialului din Qatar

La finalul lui noiembrie se vor disputa restanțe din SuperLiga

Pentru a ajuta cele 3 formații românești participante în calificările Conference League, Liga Profesionistă de Fotbal a aprobat amânarea unor partide din competiția internă. Cu girul forului mondial, acestea își vor putea disputa restanțele la finalul lunii noiembrie.

Pe 29 noiembrie, de la ora 17:00, vor intra în scenă Chindia Târgoviște și Universitatea Craiova. Meciul se va disputa pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești și va conta pentru etapa a 6-a din SuperLiga.

Tot de la ora 19:00, miercuri, 30 noiembrie, pe Stadionul Municipal din Sibiu, se vor înfrunta FC Hermannstadt și CFR Cluj. Dacă echipa sibiană poate fi considerată revelația acestei ediții de campionat, CFR Cluj este favorita caselor de pariuri online la câștigarea unui nou titlu. Cota la pariuri sportive online pentru al 6-lea titlu consecutiv în Gruia este de 1.80. Principalul obstacol în calea realizării acestei performanțe este echipa lui Gică Hagi, Farul Constanța. În oferta de pariuri antepost pentru Superliga României de la 888sport, dobrogenii sunt creditați cu cota 5.00 pentru a deveni campioni.

În această dispută se poate implica și FCSB, formație care, pe 1 Decembrie, de la ora 20:00, va disputa în deplasare restanța cu FC Botoșani, din etapa a 6-a.

Meciurile din etapa a 19-a din Campionatul României

Pe 2 decembrie se vor termina meciurile din faza grupelor de la Mondialul din Qatar. Tot în această zi, Superliga României programează primele meciuri din etapa a 19-a.

Programul complet al etapei:

Vineri, 2 decembrie

Ora 15:30 – UTA Arad vs Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 19:00 – Petrolul Ploiești vs U Cluj

Sâmbătă, 3 decembrie

Ora 15:30 – FC Voluntari vs FC Hermannnstadt

Ora 19.00 – Universitatea Craiova vs. U Craiova 1948

Duminică, 4 decembrie

Ora 13:15 – Farul Constanța vs. FC Botoșani

Ora 15:30 CFR Cluj vs. Chindia Târgoviște

Ora 19:00 FC Argeș vs. FC Rapid

Luni, 5 decembrie

Ora 19:00 – FCSB vs. CS Mioveni

Va reuși Farul Constanța să mențină ritmul?

După 18 etape, Farul Constanța este liderul campionatului intern, cu 41 de puncte. Formația de la malul mării a impresionat printr-un joc elaborat, în care strălucește Denis Alibec, cel care este golgheterul echipei. Deși are 7 puncte avans în clasament, dar cu două jocuri disputate în plus față de CFR Cluj, Farul este doar a doua favorită la câștigarea titlului, cu cota 5.00 la pariuri online.

Analizând evoluția echipei antrenate de Gică Hagi, constatăm că aceasta are cel mai prolific atac din campionat, cu 33 de reușite, dar și una dintre cele mai bune apărări, care a primit doar 14 goluri (aceeași performanță au reușit-o FC Hermannstadt și Sepsi Sf. Gheorghe). Performanța este cu atât mai notabilă cu cât, în acest sezon, Hagi a reușit să-i revitalizeze, pe lângă Alibec, pe Mihai Popescu, Ionuț Larie, Tudor Băluță, Alexi Pitu sau Gabriel Torje.

Cota pentru CFR Cluj campioană în cădere liberă

Echipa din Gruia este singura echipă românească cu un parcurs european de succes. Fotbaliștii antrenați de Dan Petrescu s-au calificat în șaisprezecimile Conference League, unde vor întâlni pe Lazio Roma. După un start ezitant în campionat, CFR a început să lege victoriile și, înainte de pauza generată de turneul mondial de fotbal, a juns pe poziția a doua, la 7 puncte de Farul. Performanța este una extraordinară în condițiile în care ardelenii au două meciuri restante.

Echipa lui Dan Petrescu impresionează prin același joc pragmatic, printr-o progresie fără mari ruperi de ritm și prin fructificarea fazelor fixe. Presiunea constantă pe care fotbaliștii din Gruia o exercită asupra adversarilor își arată mai mereu roadele. Cu victorii în cele două meciuri restante, ei s-ar apropia la doar un singur punct de prima poziție.

FCSB, Rapid și Universitatea Craiova încă mai speră la titlu

Chiar dacă pare o afacere în doi, lupta la titlu poate implica și alte echipe. După demiterea lui Nicolae Dică, FCSB, echipa lui Gigi Becali a repurtat două succese clare în campionat și începe să spere la tilul de campioană. Momentan, aceasta se află pe locul 6 în clasament, la 15 puncte de lider, dar cu două jocuri mai puțin disputate. La pariuri online, FCSB este a 3-a favorită la câștigarea campionatului, cu cota 9.00.

Dacă ar câștiga restanța de la Botoșani, Universitatea Craiova s-ar apropia la 7 puncte de lider și speranțele fanilor olteni la un titlu de campioni după 31 de ani s-ar reaprinde. Din păcate, inconstanța devenită clasică, frecventele accidentări și tensiunile din cadrul lotului, în care se implică mai tot timpul conducerea, scot formația olteană de pe traseul corect, motiv pentru care cota sa la pariuri online s-a prăbușit până la 12.00.

Sub comanda lui Adrian Mutu, Rapid București a început foarte tare campionatul. Cota sa pentru a obține titlul în acest an este de 15.00, dar în ultima perioadă se observă o ușoară scădere de turație. Aceasta a fost rezultatul lipsei de experiență a unor jucători, a fluctuațiilor de formă, dar și a subțirimii lotului. Pentru pauza de iarnă, conducerea giuleșteană are în plan unele mutări interesante, printre care și aducerea lui Denis Alibec. Cu siguranță, aceasta ar putea fi o mutare pentru titlu.

