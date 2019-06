În Finlanda se practică echitația cu… cai de lemn!

În mod cert, Pământul adăpostește oameni cu idei tare tăsnite. Spre exemplu, în Finlanda, tot mai mulți tineri călăresc… caluți de lemn. Mai mult, ciudatul sport a născut competiții unde probele sunt cele clasice: dresaj, trap, galop sau sărituri peste obstacole. Atenție, nu e o glumă!





Într-o arenă din vestul Finlandei, peste 2.500 de oameni s-au adunat pentru a-şi încuraja favoritele la ediţia din acest an a campionatului naţional al căluţilor din lemn.

Altfel spus, în Finlanda, joaca s-a transformat într-o competiţie în toată regula. Totul a început în urmă cu şaseşapte ani. Printre probe se numără cele de galop, trap, dresaj şi chiar o cursă de obstacole. Ca să vedeți cât de serioasă este treaba, vă spunem că, anul acesta, o fată de 16 ani a stabilit un nou record naţional la săritura în înălţime. Concurentele, în mare parte fete între 10 şi 18 ani, încearcă să simuleze cât mai bine un concurs de echitaţie.

Spre bucuria lor, ciudatul sport atrage tot mai mulţi spectatori de la un an la altul. În acest an, printre cei peste 400 de participanţi s-au numărat câţiva şi din alte ţări, semn că pasiunea pentru căluţii de lemn a depăşit graniţele Finlandei. Dar, mai trebuie subliniat faptul că în țară nordică sunt peste 25.000 de copii şi adolescenţi care practică acest sport, iar numărul lor e în continuă creştere. Aquata Kirveskari, o tânără de 18 ani, și membru în comisia de organizare al ciudatului concurs, a declarat: „La început au fost câteva fete care practicau echitaţia şi au început să facă aceleaşi exerciţii cu aceşti căluţi de jucărie. Apoi am început să gândim probe pentru competiţii şi am ajuns să le organizăm”.

