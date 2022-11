În China, porcii sunt adăpostiți în zgârie-nori și beneficiază de condiții de lux

Clădirile în care sunt adăpostiți porcii sunt ventilate permanent, iar animalele au parte chiar și de aer condiționat atunci când este prea cald. Clădirile au aproximativ 30.000 de puncte de hrănire și șase lifturi uriașe capabile să transporte 240 de porci în același timp. Mai mult, aceștia sunt supravegheați cu ajutorul camerelor de supraveghere, pentru ca starea lor de spirit să fie una bună și să nu existe probleme.

„Aceasta este cea mai înaltă și cea mai mare fermă de porci din lume, unde briza este răcoroasă vara și aerul este cald iarna”, a declarat Lin Jin, vicepreședintele companiei.

Compania încearcă să creeze un model de producție circular, care să includă o unitate de fermentație anaerobă la temperatură înaltă care ar putea produce până la 120.000 de metri cubi de biogaz pe zi din gunoi de grajd.

As the tip of the iceberg in #China’s animal husbandry development, a modern 26-story all-in-one farm has been built in Ezhou prefecture of #Hubei province with the capacity to bring 600,000 pigs to market annually. pic.twitter.com/rajL10WVbl

— Juan Yong (@JuanYong_JY) November 5, 2022