Fost procuror la DNA București, fiind detașat de la Craiova, Jean Uncheșelu a stat în chirie, una de lux, după cum spune chiar Mircea Badea, vedeta de la Antena 3.

”Sunt foarte fericit. În fiecare zi găsesc multe motive de fericire … Eu am stat în bloc cu celebrul magistrat de la Craiova, Uncheșelu. Eu am și văzut ulterior, pentru că Uncheșelu nu mai stă cu mine în bloc, eu am și văzut apartamentul pentru un prieten, care vroia să plăteacă și el chirie. M-am interesat așa că l-am văzut bine, bine, adică pe lux.

Îmi vine magistratul Uncheșelu de la Craiova la București să facă mizeria aia care pe care a făcut-o. Băi nene trebuie din banii de la popor să stea pe luxeanu? Nu știu cum stătea el la Craiova, dar avea un apartament în parc de mega lux (la București – n.n.). Cotribuabilii, nu numai că i-am plătit chiria de lux, dar i-am dat și diurnă, să halească, dar el din leafă nu își putea lua mâncare?”, a spus Mircea Badea.

Cum s-a făcut remarcat Uncheșelu

În completare, Mugur Ciuvică a răspuns că salariul unui magistrat detașat ”e bașca”, deoarece acesta primește și diurnă, dar și subvenționarea integrală a chiriei.

În anul 2014, Jean Uncheșelu a fost detașat de la Craiova la DNA București, unde s-a făcut remarcat prin trimiterea în judecată a fostului premier Victor Ponta, achitat între timp, prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. În 2016, Uncheșelu a solicitat CSM întreruperea detașării.

Numele lui Uncheșelu mai apare în celebra înregistrare făcută la o ședință a DNA, unde fostul procurorul șef Laura Cordruța Koveși cere ”decapări” și ”capul premierului”.

