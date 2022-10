În ce domeniul trebuie să lucrezi pentru a avea un salariul de 40.000 de lei pe lună

Domeniul IT este unul complex, însă salariile oferite sunt pe măsură. Țara noastră are în prezent un deficit de 25.000 de IT-iști, iar companiile încearcă să își atragă angajații prin diferite metode.

Cele mai bine plătite job-uri din IT

Potrivit datelor de pe platforma Salario, angajații din IT fără experiență pot câștiga între 4.000 și 7.000 de lei. Există și poziții esențiale în companie pentru care angajatorii plătesc sume impresionante.

Spre exemplu, un arhitect IT ajunge să primească în jur de 40.000 de lei pe lună. Pe lângă aceasta, există și ale poziții de top.

Astfel, un angajat pe poziția de Chief Technology Officer (CTO) poate ajunge la un salariu maxim de 36.000 lei. Un product manager poate primi 25.000 lei pe lună. La fel este salariul și pentru poziția de Senior Project Manager.

De asemenea, un angajat pe poziția de developer poate primi 22.000 de lei.

Și salariile de începători sunt promițătoare. Un simplu tehnician PC are un salariu mediu de 3.500 de lei, în timp ce un analist date primește 4.000 de lei.

Domeniul IT se află în topul celor mai importante servicii de pe piață. Doar în ultima perioadă au fost scoase la bătaie în jur de 4.000 de locuri de muncă, pentru cei interesați de calculatoare, potrivit Cancan.

Angajații IT din România, cei mai bine plătiți din Europa Centrală și de Est

Un studiu care a analizat harta salariilor din Europa pentru anul 2022 a ajuns la concluzia că România plătește cele mai mari salarii din Europa de Est pentru lucrătorii din domeniul IT. naliza și-a propus să identifice salariile anuale ale programatorilor de nivel junior, middle și senior din 29 de țări din Europa.

Conform cercetării, în România, un programator fără experiență, câștigă un salariu net anual estimat la 11.300 euro. Țara noastră se plasează pe locul 25 în topul salariilor, în fața Poloniei, Ungariei, Bulgariei sau Lituaniei. În topul salarilor ajustate cu indicele nivelului de trai, România ocupă poziția 16, surclasând veniturile din țări ca Irlanda, Cehia, Grecia.