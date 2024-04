Monden În ce domeniu performează soția lui Bernard Arnault, cel mai bogat om din lume







Bernard Arnault, proprietarul Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), în vârstă de 75 de ani, este cel mai bogat om de pe glob, anul acesta depășindu-l pe Elon Musk la capitolul avere. Soția sa, Hélène Mercier, cu care este căsătorit de peste trei decenii face performanță în alt domeniu, decât soțul său.

Bernard Arnault, cel mai bogat om din lume

Anul acesta, averea lui Bernard Arnault și a familiei sale a crescut la 207,8 miliarde de dolari, depășind-o pe cea a lui Elon Musk, care numără „doar” 204,5 miliarde de dolari.

LVMH, imperiul deținut de magnatul francez, este cel mai mare conglomerat de lux din lume, care deține mai multe branduri de renume mondial în industria modei, a parfumurilor, a ceasurilor, a băuturilor alcoolice și a altor bunuri de lux. Printre cele mai cunoscute branduri din portofoliul LVMH se numără Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Dom Pérignon, Hennessy, Givenchy, Bulgari și multe altele.

Bernard Arnault este considerat unul dintre cei mai influenți și bogați oameni de afaceri din lume. Poziția sa în industria de lux și abilitățile sale manageriale l-au transformat într-o figură emblematică în lumea afacerilor. De-a lungul carierei sale, el a fost recunoscut pentru abilitățile sale de antreprenoriat și pentru transformarea LVMH într-un lider mondial în domeniul luxului.

Cine este soția lui Bernard Arnault

Bernard Arnault este căsătorit cu Hélène Mercier de peste trei decenii și au împreună trei copii: pe Alexandre Arnault, Frédéric Arnault și Jean Arnault. Miliardarul fondator al LVMH și soția sa s-au întâlnit pentru prima dată la o petrecere în 1989 când s-au îndrăgostit iremediabil unul de altul. Doi ani mai târziu, în 1991, ei s-au și căsătorit.

La fel ca și soția sa, Bernard Arnault este pasionat de pian.

,,Întotdeauna mi-a plăcut să fiu numărul unu„, a declarat el pentru Financial Times despre succesul său în afaceri în 2019. ,,Nu am reușit la pian, nu am reușit la tenis”.

Cu ce se ocupă Hélène Mercier

Hélène Mercier este o pianistă de renume mondial născută Canada. Ea s-a născut pe 23 noiembrie 1961 în Montreal, Quebec. Ea și-a început cariera muzicală la vârsta de 6 ani, studiind la Școala de Muzică Vincent d’Indy. În copilărie, a câștigat primele onoruri la concursurile de muzică din Quebec și Canada și, de asemenea, a ieșit pe primul loc la Concursul Internațional de Muzică de Cameră de la Praga. Și-a continuat educația muzicală la Conservatorul de Muzică din Montreal și la Universitatea de Muzică și Teatru din Hannover, Germania.

Hélène Mercier s-a remarcat pentru talentul ei excepțional la pian și a câștigat numeroase premii și recunoaștere în timpul carierei sale. Ea a susținut concerte în întreaga lume, colaborând cu orchestre de prestigiu și interpretând un repertoriu vast care cuprinde lucrări clasice și contemporane.

Împreună cu violonistul canadian Olivier Thouin, Hélène Mercier a format un duo muzical remarcabil. Repertoriul lor include lucrări majore pentru pian și vioară și ei au primit elogii pentru interpretările lor dinamice și rafinate.

Hélène Mercier și-a împărtășit dragostea pentru muzică și cu copiii ei și, deși niciunul nu i-a îmbrățișat cariera.

,,Ne-a spus mereu că dacă vrem să devenim muzicieni, ne va susține”, a explicat fiul Alexandre Arnault într-un interviu din 2018 pentru The New York Times.

În afară de celor trei copii pe care Bernard Arnault îi are cu Hélène Mercier, afaceristul mai are o fiică, pe Delphine, și un fiu, Antoine, din mariajul cu Anne Dewavrin.