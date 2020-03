17 martie

Imun la virusuri, o carieră de aur! HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Pe 17 martie s-au născut: Nat King Cole, Bobby Jones, Kurt Russell, Patrick Duffy, Dan Nuţu, Alecu Popovici, Alecu Russo, Mihai Ungheanu, Urmuz.

În calendarul creştin ortodox este Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu.

Şi mai sunt şi Sfinţii Marin şi Teostirict imnograful. O să vă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce este un „imnograf”. Un poet, un scriitor de imnuri bisericeşti, bizantine, gregoriene, copte. Cuvântul era folosit ca desemnarea unei meserii în primul mileniu creştin, apoi a devenit un fel de titlu.

În sfârşit, pe 17 martie, o sărbătoare importantă în „Kalendarul” vechi al poporului român.

Este Ziua Şarpelui, zi totemică a unuia dintre triburile, poate uniune de triburi, antice, care au stat la baza formării populaţiilor, apoi a poporului, pe teritoriul de astăzi al României.

Legenda spune că lupul, vulturul, zimbrul, capra neagră şi şarpele sunt „primii strămoşi” ai triburilor neoliticului, de aici, de pe la noi, care mult mai târziu, pe scara istoriei, aveau să furnizeze însemnele heraldice respective.

Lupul, în special, a fost totemul celor două popoare antice care au contribuit esenţial la formarea poporului român şi a limbii române: dacii şi romanii.

Dar, se pare că puternica uniunea de triburi care avea ca totem şarpele stăpânea un teritoriu ce cuprindea Dobrogea actuală, de la marea cea mare, malul stâng al Dunării până la pădurea cea mare şi toată partea de Nord-Est a Bulgariei actuale. Încet-încet triburile care aveau ca totem lupul s-au impus, au prevalat. Totuşi, marele exilat de la Pontul Euxin, poetul Publius Ovidius Naso, pomeneşte de „marile mistere ale şarpelui”.

Sper că mai există la Muzeul de Arheologie din Constanţa statuia descoperită în primăvara anului 1962, la Gara Veche, statuia şarpelui, numit impropriu Glykon. Nu, nu este Glykon, este altceva, roxolan. Am jurat tatei că nu o să spun. Tata era pe atunci conducătorul muzeelor şi ştiu mult mai multe decât este convenabil, pentru multă lume. Ceea ce nu o să vă spună nimeni, niciodată, este că “descoperirea arheologică” a fost într-adevăr o descoperire. Dar, nu arheologică, ci a unei ascunzători de jefuitori de situri antice şi de contrabandişti cu legături la judeţeana de partid şi la securitate. Miliția, în urma unui telefon anonim, a descoperit comoara la Gara Veche, într-un depozit părasit, așa cum spusese informatorul. În ascunzătoare s-au aflat obiecte antice de o valoarea enormă, probabil inestimabilă din punct de vedere istoric, dar care făceau multe zeci de milioane de dolari pe piaţa neagră a colecţionarilor din Occident. Obiecte din epoci foarte diferite şi cu execuţii departajate de sute, dacă nu mii de ani: Statuia Şarpelui, Isis, Hermes, Cibele, Selena, Afrodita, Artemis, Cavalerul Trac cu Lupul Şchiop, Fortuna şi încă 47 de statuete şi basoreliefuri, dar şi plăci de mozaic superbe. “Cercetătorii” de la Constanţa, se pare, în foarte bune legături cu jefuitorii de antichităţi, au adus în Muzeu doar 23 de piese. Întâmplarea face ca m-am căsătorit cu nepoata lui Vasile Canarache, marele arheolog din Dobrogea, descoperitorul portul Tomis şi a marelui mozaic – nu l-am mai apucat, dar am avut la un moment dat jurnalul lui. Şi câteva din pipele lui, pe care le mai am şi astăzi, vă mai amintiţi de Muzeul Pipelor din Mangalia, făcut în casa şi cu pipele lui? Aşa că ştiu multe, despre multă lume, odată şi odată o să vă povestesc, unii dintre cei implicati mai sunt in viața, dar nu pentru mult timp, nu o sa traiasca o veșnicie, eu am timp, pentru că nu au intrat zilele în sac!

Dar să revenim la legendele noastre. Evident, fiind între marele fluviu şi mare, triburile şarpelui aveau mulţi pescari iscusiţi. Ziua de 17 martie este ţinută cu strşnicie de pescari ca să aibă noroc la prins peşti. Sunt ritualuri complicate, care astăzi probabil că s-au uitat. Poate ţin minte vorba că dacă pescarii dorm mult de ziua Şarpelui, vor avea noroc la pescuit. Aşa ceva nu se uită!

Era şi este interzis să se spună şarpelui pe nume, sau cea mai mică aluzie la formă, sau la „şerpuit”. De aceea sărbătoarea ni s-a transmis cu numele elenizat de „Alexii” – protectorul, apărătorul, aluzie la „primul strămoş”, la cel care apăra tribul, totemul. Să ne amintim de puternicele şi bogatele colonii greceşti de la Marea Neagră care aveau strânse şi cordiale legături cu localnicii, cu geto-dacii.

Tradiţia spune că în această zi ies gângăniile, tîrâtoarele din pământ, zeii telurici sparg cele şapte peceţi care s-au întocmit în toamnă, pecetluind goangele în pământ şi începe un nou ciclu al vieţii. Sunt sărbătorile primăverii, ale echinocţiului de primăvară care cade peste câteva zile. Suntem în plin Mister Eleusis!

Există o frumoasă, o foarte frumoasă descriere a vieţii Cuviosului Alexie, omul cald al lui Dumnezeu, în Proloagele de la Malovăţ. Căutaţi, citiţi şi luaţi aminte!

Se scot stupii la aer liber!

Văd că mai toate articolele, exceptând buletinul meteo, sunt despre ”coronavirus”, gripă chinezească cum ar fi trebuit să i se spună, corect și adevărat. Allez au son de la canon, adică, în jurnalism trebuie să mergi pe subiectul la mare moda, pe fluxul principal, mai ales dacă este o sperietură colosală. Așa că o să vă spun și eu ceva pe subiect. Despre cei care sunt imuni la virusuri.

”Star and Stripes” raportează că în ultimile săptămâni s-au observat schimbări de personal în jurul lui Donald Trump, Emmanuel Macron și Jair Bolsonaro și a altor șefi de state. Personal funcțional, de genul cu care stai mult timp și sunt de neînlocuit în activitate. Bucătari, menajere, gărzi, secretari, asistenți, valeți etc etc. Nimic politic, nimic profesional, cei înlocuiți au primit posturi mai bine plătite. Dar de ce aceste înlocuiri? Simplu, cei nou angajați sunt imuni la virusuri, inclusiv la gripa chinezească.

Este o poveste veche și cam secretă, nimeni nu o să vrea să vă povestească tot, niciodată. În Europa, cam 10%, unii specialiști în boli infecțioase spun că peste 20% din populație a suferit o mutație genetică. CCR5-Delta 32 se numește. Este vorba despre o proteina de pe suprfața celulei care… dar ăsta este un articol de ziar, nu tratat de microbiologie! Documentați-vă, eu nu vă opresc. Ei bine, cine are această mutație NU se îmbolnăvește de SIDA, poliomelită, SARS, MERS, N1H1, gripa aviară, coronavirus etc etc. De nimic viral, dar sunt sensibili la bacili, bacterii etc. Mai puțin și mai rar decât restul populației din Europa, se pare că mutația genetică dă și o reacție crescută a sistemului imunitar. Pentru că această mutație este proprie numai europenilor. O analiză genetică de genul acesta costa peste o mie de dolari, poate acum, mai multe mii. Totuși prin anii 60 s-au făcut unele teste și sondaje. Sunt comunități întregi din Scoția și Nordul Europei care nu s-au îmbolnăvit niciodată de ceva viral. TBC, da, au făcut, este un bacil, nu un virus. Atunci s-a stabilit, în urma a doar 3.273 de teste, făcute pe tot continentul, că 10,2% din populația Europei are CCR5-Delta 32. Este foarte neclar cum se transmite această mutație de la părinți la copii. Dar, se transmite, nu întotdeauna și foarte ciudat. Au fost cazuri când multația s-a transmis peste o generație, de la bunic, la cei trei nepoți. Pentru că, aici este secretul, sunt liste cu acești oameni și sunt urmăriți, în ideea copierii procesului de imunizare. Nu mulți, dar destui, în Europa sunt pe listă câteva sute de mii, poate un milion, de oameni rezistenți la virusuri. Ar trebui să fie peste 30 de milioane sau mai mult. În State sunt cam 5-6%, toți urmași ai europenilor. În China, Japonia, în Orient, în general, nu există mutația CCR5-Delta 32. În Liban și în câteva țări africane s-au depistat sub 1%, și acest procent numai cu ascendenți europeni.

În România sunt, probabil, două milioane de oameni rezistenți la virusuri, dar nimeni nu-i ia în seamă, nici nu se vorbește despre ei, nu sunt folosiți, probabil că marea majoritate nu știe că are această mutație. Dacă nu v-ați îmbolnăvit niciodată de ceva viral, este clar că aveți mutația genetică CCR5-Delta 32. Acești ”mutanți” sunt cel mai bun sistem împotriva răspândirii virusurilor. Virusul moare, este asimilat, pentru că nu se poate reproduce, în termen scurt și așa nu este transmis mai departe!

Specialiștii spun că această mutație, CCR5-Delta 32 a apărut în timpul ciumei din Europa. Dar este o explicație falsă, ca oricare alta, când nu se știe adevărul, ciuma nu a fost declanșată de un virus, ci de o bacterie, Iersinia Pestis. Mortalitatea la ciuma bubonică a fost de 100%. Cine se îmbolnăvea, murea, nu au fost cazuri de vindecare, decât în romane și în filme. Faptul că nu a murit toată populația Europei s-a datorat izolării, carantinei autoimpuse.

Izolare care îmi este atât de dragă. Iată, prin actul stării de urgență, care este de fapt o stare de asediu, postura mea de pustnic în rodaj a devenit legală și nu mai pierd timpul cu unul și cu altul care mă strigă peste gard. Nici la telefoane nu mai raspund, m-au inebunit, am trecut mobilul pe silent. Televiziunile. Chiar credeți că am timp de pierdut?

Așa am timp să citesc cărțile necitite, încet, tacticos, fără citire rapidă. Să mă uit la filmele frumoase, vechi și bune, pe care nu le-am văzut, să ascult muzică bună și să mă joc cu cățelușele. Apoi să mă documentez pentru domniile voastre pentru subiecte interesante și benefice, să calculez horoscopul, să răspund la corespondență, care este în mare creștere.

Și să vă spun domniilor voastre să nu vă lăsați păcăliți cu trucuri de circ, am explicat ce și cum fiecăruia care m-a întrebat și o să explic și în public, pentru că adevărul este cel mai bun prieten al meu, după cum a spus Aristotel. Am timp, pentru că mâine este o altă zi!

