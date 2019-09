Ioan Becali, în vârstă de 67 de ani, a fost invitatul special al lui Viorel Grigoroiu la Digi Sport Matinal. Celebrul agent de fotbaliști a povestit, printre altele, întâmplări cu mafioți petrecute pe vremea când locuia la Napoli, dar și cum s-a inspirat din capodopera „Scarface”, cu Al Pacino în rolul principal, când și-a construit casa din Pipera.

„Asta este viața! În viață trebuie să răzbești, să te naști din nou, să continui. Uită-te la mine, am făcut doi ani și 7 luni. Eu veneam de pe stradă, am prins clanurile, am prins Camorra, la Napoli.

Am suferit și eu, dar eu veneam de pe stradă, am locuit la Napoli. Se împușcau benzile între ele. Ce legendă? Eu eram în bar și zburau gloanțele. Mor oameni nevinovați M-am ascuns pe sub bar, de frică. Mă refer la trecut.

Nu m-a inspirat viața de acolo, dar mi-au plăcut astea. Da, „Scarface”, Michelle Pfeiffer, frumoasă, blondă, când cobora ea din lift. Același arhitect de la Miami, un spaniol, mi-a făcut și mie casa.

Eu, la Napoli eram într-o lume în care puteam să o iau într-o direcție. Adică, să te îmbraci ca lumea, să vorbească bine italiana, să te duci la un restaurant, să mănânci, să bei, să dai o șpagă ca lumea.”, a declarat Giovanni Becali.

