Impozitele pe proprietate ar putea crește de aproape trei ori pentru moldoveni. Radu Marian: Republica Moldova are unele dintre cele mai mici taxe din Europa

Republica Moldova. Reevaluarea locuințelor și a altor bunuri imobile din Republica Moldova ar putea duce, în unele cazuri, la creșterea de până la trei ori a impozitului pe proprietate. Totuși, autoritățile susțin că aceste modificări nu înseamnă automat taxe mai mari pentru cetățeni, deoarece nivelul impozitelor este stabilit de autoritățile publice locale.

Potrivit Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Republica Moldova a realizat cea mai amplă evaluare cadastrală din ultimii 20 de ani, fiind analizate peste șase milioane de locuințe, terenuri, garaje și alte bunuri imobile din întreaga țară.

Directorul general al Agenției, Ivan Danii, a explicat că principalul scop al reformei este corectarea inechităților existente, creșterea transparenței tranzacțiilor imobiliare și consolidarea bazelor de date cadastrale. Potrivit acestuia, actualizarea valorilor cadastrale va contribui, în special, la consolidarea bugetelor locale.

„Nu cresc impozitele automat. Decizia de a aplica aceste valori cadastrale aparține autorităților locale. Chiar dacă validăm aceste valori cadastrale și acel consiliu local nu se întâlnește să le aprobe. Nu va fi niciun impozit. Precizez că nu poate Guvernul, nici Parlamentul să stabilească această cotă, deoarece asta este neconstituțional”, a declarat Ivan Danii.

Cetățenii pot verifica valorile actualizate ale bunurilor pe platforma geodata.gov.md și pot depune contestații până la data de 30 aprilie, dacă consideră că evaluarea conține erori sau nu reflectă realitatea.

Reprezentanții administrațiilor locale susțin că actualizarea valorilor cadastrale era necesară pentru a elimina diferențele mari dintre valoarea reală a imobilelor și cea oficială, utilizată la calcularea impozitelor. În același timp, oficialii consideră că reforma poate contribui la dezvoltarea localităților prin creșterea veniturilor bugetare.

Deputatul PAS, Radu Marian, a atras atenția că în Republica Moldova impozitul pe proprietate este mult mai mic comparativ cu statele Uniunii Europene.

„Primăriile încasează extrem, extrem de puțini bani impozit pe proprietate. În Uniunea Europeană, în medie, cetățeanul achită 500, 600, 1000 de euro pe an. La noi, putem să calculăm cât e, 15-20 de euro, 50 de euro. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim ca în UE. Dar în același timp noi ne dorim infrastructură, ne dorim localități dezvoltate”, a declarat parlamentarul.

În paralel, Ministerul Finanțelor lucrează la revizuirea impozitului pe avere, care vizează proprietățile imobiliare de valoare mare. Ministrul Andrian Gavriliță a precizat că autoritățile analizează în prezent criteriile și cotele de impozitare, astfel încât sistemul să fie mai echitabil.

„Cred că, în următoarele două, maximum trei luni, vom putea publica propunerile și vom discuta politică fiscală. Mă asigur că cetățenii și, bineînțeles, persoanele cu venituri mici vor fi protejate și nu vor fi afectate de aceste ajustări”, a subliniat ministrul.

Expertul economic Veaceslav Ioniță afirmă că reevaluarea bunurilor imobile este necesară, însă modul de aplicare a noilor valori trebuie gestionat atent. Potrivit acestuia, creșterea valorii cadastrale poate duce, teoretic, la majorări semnificative ale impozitului dacă autoritățile locale mențin aceleași cote de impozitare.

„Un apartament vechi, evaluat la 40.000 de lei, dacă plătește 0,4%, asta înseamnă cam 160 de lei pe an. În practică, plătește aproximativ 80 de lei. Dacă valoarea minimă ajunge la 500 de mii și păstrezi aceeași cotă, ajungi la aproape 1.000 de lei”, a explicat economistul.

Totuși, acesta consideră puțin probabil ca primăriile să mențină aceleași cote, deoarece ar genera presiuni asupra populației. În opinia sa, o soluție ar putea fi plafonarea creșterii impozitului anual.

„Cred că impozitul pe proprietate nu ar trebui să crească mai mult decât un anumit procent pe an. Dacă cineva plătește 80 de lei și după reevaluare ar trebui să plătească 1.000 de lei, nu-i poți cere dintr-odată 1.000. Îi spui: crește doar cu 20% pe an”, a menționat Ioniță.