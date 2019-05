Imperial WET Miercurea Ciuc e campioana României la futsal

Echipa de futsal Imperial WET Miercurea Ciuc a cucerit marți seară titlul de campioană a României! Harghitenii au închis finala cu CS United Galați după patru jocuri, chiar pe terenul adversarului, după o victorie la lovituri de departajare, scor 4-2.





Învingătoare luni, în primul meci al finalei disputat pe teren propriu, CS United Galați reușise să relanseze confruntarea cu Imperial WET și spera într-un nou succes, care să ducă duelul în „decisiv”.

Jocul patru al finalei a fost unul la fel de dramatic și la fel de echilibrat ca și precedentele. Ciucanii au deschis scorul prin Ștefan Rakic, după 10 minute și 34 de secunde de la debutul partidei, dar nu au reușit să se mențină în avantaj decât 8 secunde! Adrian Lașcu a egalat cu un șut senzațional, din lovitură liberă, de la mare distanță. Tot internaționalul moldovean a stabilit scorul primei reprize, 2-1 pentru United.

Odată cu reluarea partidei, Imperial WET, campioana sezonului regular, a declanșat cursa de urmărire. Golul egalizator a venit însă greu, cu trei minute și jumătate înainte de final, marcator același Stefan Rakic, cel care a transformat o lovitură de la 10 metri.

Harghitenii au jucat o bună parte din repriza secundă „5 contra 4”, tactică ce a fost continuată și în prelungiri, dar fără urmări pe tabela de marcaj. Ca și în primul meci al finalei, jocul patru a fost tranșat la loviturile de departajare, episod la care Victor Lopez, portarul harghitenilor, a fost de neînvins. El a parat șuturile expediate de Daniel Araujo, cel care ratase și la Miercurea Ciuc, tot primul din serie, și Constantin Burdujel.

La al doilea sezon în Liga I, Imperial WET Miercurea Ciuc a reușit să cucerească primul trofeu major din istoria sa. În urmă cu un an, gruparea harghiteană rata de puțin prezența în play-off-ul Ligii I și, de asemenea, calificarea în finala Cupei României.

„A fost un an incredibil de greu, cu sacrificii, cu o muncă titanică, dar poate tocmai de aceea bucuria e una uriașă. Ce poți spune în astfel de momente?! Doar cuvinte frumoase! Le mulțumesc băieților, antrenorului Cosmin Gherman, tuturor celor care fac parte din familia Imperial WET Miercurea Ciuc, fanilor noștri pentru faptul că au înțeles exact ceea ce vreau de la ei. Am spus că vreau titlul, mulți poate au zâmbit, dar iată, visul s-a împlinit, am reușit să ducem titlul de campioni ai României la Miercurea Ciuc, punând definitiv orașul nostru pe harta futsalului românesc”, a declarat Walter Gorbe, finațatorul echipei Imperial WET Miercurea Ciuc.

CS United Galați a ratat astfel, pentru a treia oară consecutiv, titlul național. Gălățenii au sperat până în ultimul moment că pot duce finala în meciul decisiv, așa cum au făcut în urmă cu doi ani, în duelul cu Autobergamo Deva, dar fără succes. „Suntem cu toții dezamăgiți. Am muncit foarte mult să ajungem până aici. Cred că meritam încă un meci, dar asta e viața”, a spus Florin Ignat, antrenorul-jucător al echipei United Galați.

CS United – Imperial WET 4-2 (0-1; 2-2; 2-2; 2-0 după lovituri de departajare) Au marcat: Andrian Lașcu (10.42 și 19.34) / Stefan Rakic (10.34 și 16.37 – lov. de la 10 m) La lovituri de departajare, 0-2: Au ratat: Daniel Araujo și Constantin Burdujel – ambii CS United Galați Au marcat: Deco și Florin Matei – ambii Imperial WET

CS United: Wellington Da Silvia – Constantin Burdujel, Andrian Lașcu, Andrei Crăciun, Octavian Cireș; Ionuț Păduraru, Carlos Borges, Cosmin Petică, Mimi Stoica, Florin Ignat, Viorel Cojoc, Ovidiu Tudose, Daniel Araujo, Neto Moreira. Antrenor: Florin Ignat

Imperial WET: Victor Lopez – Alvaro, Dennis Ovsianikov, Stefan Rakic, Deco; Gică Dospinescu, Dmitri Bondar, Bogdan Covaci, Florin Matei, Cristi Matei, László Szőcs, Mario Duque, Levante Tanko, Peter Bendeguz. Antrenor: Cosmin Gherman

