IMM invest va veni cu noutatea prin care clienţii pot să cumuleze creditul pentru investiţii cu linia de credit pentru capital de lucru, potrivit spuselor lui Cîțu.

„Referitor la IMM Invest, programul este foarte bun şi este o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană, pe când alte ţări nu au avut această schemă. Avem o problemă de IT. În câteva zile, programul va reporni. În această seară am modificat puţin normele, pentru că am mai primit de la Comisia Europeană încă o relaxare: clienţii pot să cumuleze creditul pentru investiţii cu linia de credit pentru capital de lucru şi pot avea acces la mai mulţi bani, să le cumuleze pe cele două.

IMM Invest este un program făcut pentru minimum 40.000 de IMM-uri. În România, astăzi, sunt bancabile în jur de 12, 13, maxim 15.000 de IMM-uri. Deci, ne-am luat o marjă faţă de numărul de IMM-uri bancabile mare. În aşa fel arătăm clar că acele IMM-uri care nu ar fi putut să ia credite astăzi vor putea să acceseze aceşti bani”, a explicat el, la TVR 1.

În data de 17 aprilie, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, anunţa demararea celui mai amplu program de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii din România, IMM Invest.

La scurt timp de la lansare, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) informa că portalul imminvest.ro s-a blocat, înregistrând o rată de înscriere de peste 200 aplicaţii pe secundă din primele momente de la deschiderea aplicaţiei. Ulterior, nici site-ul www.fngcimm.ro nu a mai putut fi accesat.

Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban a susținut, joi seara, că lansarea site-ului IMM Invest a fost o greșeală.

„A fost o greșeală, recunosc, dar această cădere s-a datorat dorinței de a-i da drumul cât mai repede. Nu a fost bine verificată aplicația online. Intrarea în program nu se face pe primul venit, primul servit.

Accesul este liber, se va face în funcție de niște reguli clare. În măsura în care vom avea garanția că rezistă la atacuri, vom da drumul într-o săptămână”, a anunțat premierul Ludovic Orban.