M-a înfiorat ceva ce însoțește rugămintea de a nu le divulga identitatea: ideea că, dacă organizația ar ști că mi-au scris în termeni decenți, fără înjurături, ar fi damnați pe viață… Stați liniștiți, mesajele trimise în privat pe rețelele sociale se numesc tot corespondență! Secretul acesteia este inviolabil, prin urmare este protejat de Constituție. Divulgarea fără acordul emitentului ar reprezenta o infracțiune.

Le-am cerut voie să prezint public o nelămurire a lor, convins fiind că nu sunt singurii care traversează episoade de frisoane ideologice. Am primit undă verde. Ce problemă au băieții? Vor să se convingă de faptul că mesajele noastre, ale liberalilor, referitoare la pungile de sărăcie întreținute de partidul din care fac parte nu sunt gogoși.

N-am avut timp să le scriu pe larg, descriindu-le toate proiectele cu fonduri europene care au transformat Alba Iulia, Clujul, Oradea, Aradul – sunt câteva zeci de localități mari și mici care nu mai arată ca în feudalism – și i-am chemat în județele Moldovei, pe care le-am traversat zilele trecute, pentru a mă însoți un pic. S-au speriat ca de dracu!

Atunci le-am trimis câteva linkuri, tabele cu cifre comparative, nivelul salarizării, numărul de șomeri sau de locuri de muncă, o listă de festivaluri, câteva investiții în spitale, concepte de „oraș inteligent”, exemple de învățământ dual – are colegul Florin Roman un proiect fantastic pentru școlile de meserii, părți din el funcționează deja – le-am trimis cam tot ce înseamnă comunitățile care au prins viață datorită banilor europeni. Și i-am invitat să compare cu situația din localitățile unde „administrează” PSD de prea mulți ani. Reacția lor: se pot înscrie în PNL fără a fi considerați traseiști?

…Părerea mea despre traseism este cunoscută. Cine mă mai bombardează cu întrebări înseamnă că se informează exclusiv de pe instagram, deci aș recomanda niște știri mai serioase. Le-am înțeles frustrarea, dar le-am dat soluția: să stea pe burtă și să citească toate materialele pe care le-am trimis, să mă înjure în public pentru a fi considerați de propriul partid oameni de viitor și să caute să spună colegilor lor că există și altă Românie, că visul care poate deveni realitate.

Dacă partidul lor nu e în stare să-și schimbe de la vârf paradigma de gândire din „vin 80 de miliarde de euro în plus, trebuie să punem mâna pe ei” în „vin 80 de miliarde de euro în plus, să vedem ce am putea face pentru oameni cu ei”, să o facă ei. Azi își conving un coleg să gândească pentru comunitate, mâine altul, și mai știi, cândva, copiii lor vor constata că stânga românească s-a reformat.

…Parcă aud deja critici din partidul meu: ce te încearcă nevoia despre alții, de ce le dai sfaturi, n-ai de lucru?

Am! Dar câtă vreme vom judeca oamenii după simpatiile lor politice, înseamnă că nu suntem altfel decât cei pe care îi criticăm!

Dacă cedăm presiunilor de a aloca bani pe criterii politice, nu dăm nicio șansă României să scape de boala numită traseism. Unde mai pui că stimulăm nemunca, în loc să ne punem mintea la treabă! Vreau un concurs de proiecte, nu de slugărnicie!

Vreau să gândim pentru toți cetățenii României, nu doar pentru cei care ne votează! Și mai vreau să separăm binele de presiunea electorală! Multe legi sunt scrise pentru niște nătărăi care nu-și deosebesc stânga de dreapta, iar țara asta geme de nedreptăți făcute deoarece trebuiau satisfăcuți niște aristocrați bugetari.

Dreptatea nu trebuie făcută de teama de a nu pierde voturi, ci pentru că românii au fost batjocoriți! Mai țineți minte spusele președintelui Iohannis? „Decât să fiu mârlan, mai bine pierd!”. Probabil cea mai sinceră frază spusă vreodată de un candidat!

…Acei mârlani încearcă acum să fraierească din nou românii. Nu uitați, sunt tot ei!