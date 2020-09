Bărbatul, mare împătimit al păcănelelor, s-a enervat foarte tare după ce a pierdut aproape 2.000 de lei. Astfel, a decis să plece acasă cu aparatul și nu a mai contat că barul unde se afla era plin de clienți. Angajata s-a speriat și i-a anunțat imediat pe patroni, scrie cancan.ro.

Individul a urcat aparatul într-o mașină și l-a dus pe câmp, unde l-a spart pentru a-și recupera banii.

Suma a ajuns în cele din urmă la polițiști, iar bărbatul este acum cercetat penal.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din barul aflat la câțiva kilometri de Târgu Jiu se poate observa cum împătimitul de păcănele ia pur și simplu aparatul, supărat foc că acesta îi mâncase toți banii.

După ce a scos mașinăria din bar, individul a revenit în local și, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, a mai făcut câteva mici cumpărături de ultim moment.

Polițiștii au descoperit aparatul de jocuri electronice într-o mașină neînmatriculată pe care bărbatul o dusese la marginea satului, pe un câmp.Individul nu are permis de conducere, dar e convins că nu poate fi acuzat de vreo ilegalitate.

„Dintr-odată m-am trezit cu el că ia mașinuța, am sunat șefa, i-am spus, mi-a spus să dau în butonul de panică și pe urmă iar am sunat-o, i-am spus vezi că a scos-o din priză, vrea să o ia acasă. I-am spus Ilie stai cuminte că o să ai probleme. Ce, n-am probleme, nimic”, a declarat Daniela Simionescu, angajata barului, scrie stirileprotv.ro.

„M-am enervat pe ea ieri, am băgat 20 de milioane, nu mi-a dat nimic și am luat-o acasă… Îmi pare rău că am pierdut banii, 20 de milioane. Pentru ce să îmi pară rău, pentru păcănele, dă-le dracu de păcănele, ce să-mi pară rău, că nu e furt, dacă e furt.”, a declarat bărbatul.

„Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, distrugere, conducerea pe drumurile publica a unui autovehicul de către o persoană fără a poseda permis de conducere și conducerea unui autovehicul neînmatriculat”, a transmis poliția.