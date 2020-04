„Nu am chefuit. Ne întrebăm de ce am fost bătuți degeaba. Am fost la audieri, la poliție. Au intrat peste noi (n.r. – forțele de ordine), ne-au bătut și apoi au spus că a fost o greșeală”, a declarat unul dintre tineri.

Printre cei bătuți, se află și un minor în vârstă de 13 ani.

Liviu Vasilescu, inspector general al Poliției Române, a intervenit la România TV: „În urma consumului de alcool, a izbucnit un scandal care a ajuns în stradă. Au început să se lupte între ei în stradă. Violență stradală, Poliția a intervenit la fața locului. Poliția a fost sesizată, de către vencini din zona respectivă. A fost seziat un conflict între mai multe persoane.

Aceste cazuri au apărut pe fondul consumului de alcool. Noi monitorizăm Facebook-ul. Luăm măsuri în astfel de cazuri, unde nu se respectă restricțiile.

Tactica și modul de intervenție se dispun în funcție de ce se intampla la fața locului. Modul de intervenție se dispune în funcție de datele problemei.

Imaginile nu prind toată zona acțiunii. Astfel, pot apărea interpretări. Petru cei care nu respectă legea, acordăm toleranță zero”.

„Ancheta, în mod cert, are loc. E clar că a fost o intervenție în fortă și ca urmare a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 48 de ore. Exagerarile vin și din ambele tabere. Dacă ar exista o asemenea situație, va fi anchetată.

Rahova e o glumiță pe lângă ce s-a întâmplat la 10 august (n.r. – intervenția din Piața Victoriei). Îmi asum judecata cu dublă masură. Urmează niște momente dificile. Dacă nu se ridică restricțiile vor fi momente și mai dificile. Totusi, nu trebuie să uităm că toate măsurile impuse au și ca scop stăpânirea problemei infracționale”, a declarat Dan Andronic, în cadrul emisiunii „Punctul Culminant”, de la România TV.

Mai mult, jurnalistul TVR Ionuț Cristache a sesizat că una dintre victime s-ar fi vindecat în timpul interviului acordat postului România TV.