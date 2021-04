Ingenuity și-a doborât propriile recorduri, zburând mai departe şi mai repede decât în celelalte două misiuni anterioare, a anunțat NASA. Zborul a fost filmat de camera roverului Perseverance, la bordul căruia elicopterul miniatural a ajuns pe Planeta Roșie.

„Elicopterul nostru continuă să stabilească recorduri, zburând mai repede și mai departe. Elicopterul spațial demonstrează capacități vitale care ar putea permite adăugarea unei componente aeriene la viitoarele misiuni pe Marte și mai departe”, a scris NASA pe Twitter.

The #MarsHelicopter is really “spreading its wings” now – even pushing beyond my camera's field of view. Watch my view of Flight #3, as Ingenuity takes off on a long run (164 ft/50 m) down its flight zone and back. https://t.co/ESQu9PIL9S pic.twitter.com/PzEoD3XoHA

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 25, 2021