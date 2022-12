Imagini cu Florin Piersic la aproape 87 de ani. Actorul încă joacă pe cele mai mari scene din străinătate

Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți și talentați actori din România, va împlini luna viitoare 87 de ani. Cu toate astea, el rezistă în lumina reflectoarelor și reușește să îi încânte pe spectatori cu rolurile sale.

Actorul născut la 27 ianuarie 1936 este încă activ în ciuda vârstei înaintate. Zilele trecute, el a avut un spectacol la Viena și a fost vizitat de Mirela Retegan. Cei doi s-au fotografiat împreună, iar fanii au avut ocazia să vadă, pe Instagram, una dintre cele mai actuale imagini cu Florin Piersic.

Florin Piersic are și un băiat, Florin Piersic jr, în vârstă de 54 de ani. În urmă cu 17 ani, actorul a povestit că nu i-a plăcut povestea filmului „Fix Alert’, construită chiar de fiul său. Acesta a fost căsătorit cu Tatiana Iekel și Ana Szeles. În prezent, artistul se iubește cu Anna Torok.

Florin Piersic a jucat în zeci de filme și piese de teatru și a fost decorat la 30 mai 2002 cu Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru prestigioasa cariera artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”.

Câte spectacole a jucat Florin Piersic

În 2021, Florin Piersic a anunțat că a jucat spectacolul cu numărul 1220. El a declarat că vrea să mai trăiască și că actoria îi dă speranță. „Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc niciodată. Vreau să mai trăiesc! Uitați-vă la mine, atât vă spun! 1220 de spectacole în seara asta!”, a spus Piersic.

„Ce planuri să am la vârsta asta? Păi, nu știu cum să spun, e o vârstă la care.. recunosc, mă țin de femei să nu cad. Dar adevărul e că nu am niciun plan. Nu am planuri. Decât să fiu sănătos”, a mai spus Florin Piersic.

Amintim și că Florin Piersic și-a făcut debutul în film în „Ciulinii Bărăganului”. El s-a făcut remarcat și în peliculele „Neamul Șoimăreștilor” și „De-aș fi Harap Alb.”