Mai mult, Dr. Monica Pop spune că, mai bine de o lună, pe rețelele de socializare apar reclame în care imagina sa este asociată cu niște produse „de slăbit”, în condițiile în care nu a folosit niciodată așa ceva.

”Nu mai credeți. Pastilele de slăbit sunt o mare și ordinară înșelătorie. Nu am luat niciodată așa ceva. Nici nu există. Pentru naivii, credulii, neinformații cărora niște nemernici care profită de numele și voința unor persoane mai cunoscute și le vând iluzii, să știți că NU EXISTĂ PASTILE de SLĂBIT! E o INVENȚIE MINCINOASĂ a unor nenorociți pentru a face rost de bani prin înșelăciune. Se găsesc probabil și bieți naivi care îi cred, săracii! Mai ales femei! Ar fi atâția obezi dacă ar exista așa ceva? S-ar mai fi inventat chirurgia obezității (bariatrică) ? Cum e posibil să fie și oameni care îi cred și le cumpără produsele?

De peste o lună apar pe FB niște reclame MINCINOASE cu numele și poza mea, asociate cu niște produse „de slăbit” (Ketodiet și nu numai!) E O MINCIUNA ORDINARĂ! Nu am luat NICIODATĂ NIMIC, nici un fel de pastile sau altceva pentru a slăbi!

Atunci când am slăbit 37 de kg în 8 luni (acum peste 10 ani), NU AM MÂNCAT!!! Decit f f f puțin! Asta e TOT! Vă rog să-i raportați pe acești nemernici, de latura penală se ocupă avocații! Iar cei care le-ați luat și ați văzut că nu ați slăbit nici un gram, unii chiar s-au îngrășat , RECLAMAȚI-I!”, a scris Dr. Monica Pop pe pagina sa de Facebook.

