„Iohannis a participat, zilele trecute, la ceremonia de infiintare a Comandamentului Corpului Multinational Sud-Est, la Cincu.

Mi-am amintit, cu acest prilej, de cele sase saptamani ale aplicatiei militare la care am participat, in Muntii Fagaras, in poligonul de la Cincu, in iarna anului 1974. Conditiile nu erau ‘extraordinare”. Spre exemplu, dormeam intr-un cort neincalzit, cu 60 de paturi. Doar camera cu bocanci era incalzita. Exercitiile erau dificile. Imi aduc aminte, de exemplu, de urcarile in TAB-uri, cu tot harnasamentul de iarna si cu armamentul din dotare…

Cu toate acestea, mă gândesc cu nostalgie la acea perioadă si nu sunt convins că eliminarea stagiului militar obligatoriu pentru tineri a fost o decizie inteleaptă”, a scris Adrian Năstase.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la ceremonia de înfiinţare a Comandamentului Corpului Multinaţional Sud-Est (MNC-SE), care va avea loc la Centrul Naţional de Instruire Întrunită (CNII) „Getica” din localitatea braşoveană Cincu.

Alături de șeful statului a fost prezent și ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă dar şi şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu.

1.000 de militari și peste 200 de mijloace tehnice

În ceea ce privește exerciţiul, la care au participat aproximativ 1.000 de militari şi peste 200 mijloace tehnice, acesta are ca scop perfecţionarea procesului de integrare a capabilităţilor militare pentru executarea sincronizată a unor acţiuni complexe.

Totodată, exerciţiul și-a propus verificarea stării de operativitate a structurilor din subordine, fără parcurgerea etapelor de planificare obişnuite pentru organizarea unui exerciţiu la acest nivel, şi urmăreşte ca, în termen de cinci zile de la notificare, structurile din subordine să fie în măsură să-şi demonstreze capacitatea de luptă în context interarme, multi-domeniu şi întrunit, precizează Ministerul Apărării.

MApN menţionează că desfăşurarea celor două activităţi a fost adaptată actualului context pandemic şi că au fost luate astfel toate măsurile de protecţie sanitară şi distanţare socială.