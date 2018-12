CUMPLIT! Ilinca Vandici, DISTRUSĂ. DRAMA VIEȚII pentru vedeta TV

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului FanArena, este una dintre cele mai iubite apariţii tv din România. Vedeta povesteşte că un singur eveniment din viaţa ei a marcat-o profund şi a trebuit să facă eforturi psihice şi emoţionale mari să îşi revină.





În urmă cu 10 ani, când era la început de drum în televiziune, vedeta şi-a pierdut tatăl.

„Aveam 21 de ani când am primit cea mai mare lovitură a vieţii mele. Era joi seară, eram în Bucureşti, când m-a sunat mama şi mi-a zis să vin de urgenţă acasă, la Oradea. Tata era bolnav de ceva timp, dar situaţia lui se înrăutăţise. M-am dus direct la spital, am stat de vorba cu el, am mers la un moment dat să-i cumpăr o ciorbă de văcuţă, pentru că îşi dorea mult să mănânce... Am petrecut ceva timp împreună, cu toată familia, apoi el a adormit, Mama a plecat puţin, sora mea la fel, şi când s-a trezit am stat doar noi doi, m-a strâns tare de mână şi s-a întors cu faţa la perete... Aceea a fost clipa când s-a dus...Îmi vine să plâng de fiecare dată când vorbesc despre asta. Cred ca el m-a aşteptat să ajung acasă, să îmi spună că mă iubeşte şi că este mândru de mine. Din momentul respectiv, de fiecare dată când am avut de făcut o alegere, când am fost pusă într-o situaţie mai grea, m-am gândit la tatăl meu şi m-am întrebat ce şi-ar fi dorit el. Oricum vreau să vă spun că îl simt că este lângă mine, că mă îndruma şi cred că sunt fericită şi împlinită acum pentru că tatăl meu m-a ghidat cumva pe cel mai bun drum pentru mine”, a declarat Ilinca Vandici pentru revista VIVA!, scrie wowbiz.ro.

