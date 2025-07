Politica Ilie Bolojan, întrebat dacă a dat mită de supraviețuire: Nu încurajez mita, dar o recunosc din trecut. Sistemul trebuie curățat







Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Palatul Victoria, în timpul unei conferințe de presă, despre plecare lui Dragoș Anastasiu dar și despre darea de mită:

Reporter: Demisia a fost înregistrată ieri, azi mi s-a adus documentul pentru semnare pentru a pleca la Administrația prezidențială.

Bolojan: Există alte 2 persoane care au mai avut probleme cu legea, Marian Neacșu și Radu Oprea. Este o dublă măsură? Ar trebui să demisioneze? Am dat un răspuns la întrebare într-un interviu ieri, consider că avem nevoie de toate pozițiile de oameni cu experiență, cu respectarea condițiilor legale. Orice om care în activitatea lui a avut un incident sau altul, cât timp e reabilitat consider că-și poate desfășura activitatea dacă performează.

Bolojan: Nu am spus că am dat mită la poliție, am spus că erau practici de a te opri pe drum și de a-ți căuta nod în papură. Avea formula de a te opri sau de a rezolva formula pretenește. Eu nu am încurajat și nu încurajez niciodată darea de mită sau plata unor atenții.

Când am fost prefect, dacă am făcut ceva, este că serviciile care erau destul de pervertite – înmatriculări, permise conducere, pașapoarte – au fost operaționalizate, documentele s-au eliberat în două ore, cozile au dispărut.

Avem obligația când ocupăm o funcție publică să facem tot ce ține de noi ca aceste sisteme să funcționeze.

Reporter: Înghețarea transferurilor și detașărilor – ne puteți da detalii?

Bolojan: Trebuie să ne controlăm cheltuielile. Efectele ordonanței de la sfârșitul anului trecut au fost anulate de un pachet de 98 de memorandumuri care au creat excepții. Trebuie să anulăm aceste excepții care generează o grămadă de probleme.

Bolojan: Pentru toate numirile făcute după instalarea guvernului am solicitat date suplimentare pentru a ne asigura că cei numiți nu au probleme sau interese directe pentru a evita conflictul de interese.

Reporter: Legea se aplică doar pentru viitor și nu atinge miile de pensii în plată.

Bolojan: Oamenii din justiție vor mai munci 15 ani în loc să fie înlocuiți de alte persoane. Are un impact masiv, dar nu de pe o zi pe alta. Impactul nu trebuie calculat doar în bani, ci în calitatea actului de justiție.

Acest pachet va intra în vigoare imediat după ce va fi adoptat. Se va clarifica în zilele următoare care va fi forma de adoptare.

Reporter: Când va începe listarea la bursă a companiilor de stat?

Bolojan: Listarea la bursă va începe anul acesta, dar e un proces lung care durează în varianta cea mai bună 6 luni de zile. E nevoie de o perioadă de timp. În ce privește asigurarea fluxurilor de plăți pentru cei care derulează investiții, sunt două aspecte.