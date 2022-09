Ilan Șor ar putea fi arestat în următoarele săptămâni. Fostul premier Sturza: Condamnarea va merge direct în Israel

Fostul premier Ion Sturza consideră că liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, care se ascunde de justiția din R. Moldova, urmează să fie arestat în Israel, țara în care a fugit de mai bine de trei ani.

„După câte înțeleg eu, Șor va fi scos din priză în următoarele săptămâni. Condamnarea va merge direct în Israel, pentru ca s-o ispășească. Între timp, are loc procesul de extrădare, care are șanse de succes. Israelul extrădează cetățenii pe care nu îi vrea, care nu fac onoare țării”, a declarat astăzi Sturza, în cadrul unei emisiuni de la „Vocea Basarabiei”.

Fostul premier a declarat că fugarii moldoveni nu mai au cale de scăpare și că vor fi prinși, potrivit timpul.md.

Membrii Partidului „Șor” riscă arestarea

Membrii Partidului „Șor” susțin că sunt amenințați cu reținerea și arestarea, dacă nu depun mărturii false împotriva Ilan Șor și a altor reprezentanți ai formațiunii. Mai multe percheziții s-au făcut la casele lor după ce aceștia au criticat-o pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

„Guvernarea PAS a decis să aplice din nou forța și să utilizeze pe larg pârghiile administrative, pentru a pune presiune pe opoziție. Astăzi, în ziua în care Partidul „ȘOR” a anunțat despre organizarea unei noi acțiuni de protest la Președinție, Maia Sandu și-a trimis procurorii la organizațiile noastre teritoriale, sub pretextul desfășurării unor noi percheziții, deși scopul real al acestor acțiuni este de a intimida activiștii și de a-i șantaja”, se arată în comunicatul emis de partid.

Ei consideră că sunt victimele unor abuzuri greu de imaginat. „Astfel de incidente au avut loc chiar în această dimineață, iar reținerile care au urmat au la bază anume acest substrat. În acest context, chemăm repetat autoritățile să înceteze imediat aceste ilegalități și să reintre în albia legalității. Republica Moldova este un stat democratic, iar dreptul la proteste este garantat de Constituție și de toate normele internaționale. Îngrădirea drepturilor fundamentale reprezintă o infracțiune extrem de gravă.

De asemenea, le cerem misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale să nu mai tolereze aceste abuzuri fără precedent, deoarece asta ne face să credem că sunt complici la aceste ilegalități flagrante Iar reprezentanților instituțiilor de forță, care execută astăzi ordinele ilegale ale puteri politice le amintim că au jurat să apere drepturile și interesele cetățenilor Republicii Moldova. Folosirea puterii în alte scopuri se pedepsește aspru de Codul Penal, iar răspunderea în acest caz este individuală”, se mai arată în comunicat, potrivit Unimedia.