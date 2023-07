Îl mai țineți minte pe Mircea Solcanu? Fostul prezentator TV s-a pocăit și e complet schimbat

Mircea Solcanu s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe probleme de sănătate, lucru ce l-a făcut să își schimbe complet viața. Fostul coleg de platou al lui Cabral s-a pocăit și a renunțat la orientările sale sexuale. Mai mult, el a renunțat la viața tumultuoasă de Capitală și s-a retras în orașul său natal, Constanța.

Mircea Solcanu s-a pocăit

Mircea Solcanu a decis anul trecut să aleagă calea Domnului și să se pocăiască, schimbându-și, astfel, complet viața. Acum, el spune că îl lasă pe Dumnezeu să îl ghideze și să aleagă pentru el, deoarece alegerile pe care le-a făcut în viață au fost toate proaste.

„Îl las pe El să aleagă, căci alegerile mele din viaţă s-au dovedit a fi proaste. Nu toate, dar majoritatea. Mi-au provocat suferinţă. Şi a existat moment zero în care am zis că îmi răstignesc firea. Acea persoană din trecut rămâne o amintire a ce a fost. Nu îmi şterg viaţa cu buretele şi de mâine mă îmbrac în sac, pun sandale, leg o sfoară şi ies să strig la lume: păcătoşilor! Nu!

În septembrie anul trecut am luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu în apa Botezului. Sunt într-o biserică mica, din Constanţa, creştină, autonomă. Sunt creştin ca toţi, dar nu mai am post-it-ul de ortodox, penticostal, etc. E următorul capitol al vieţii mele şi îl voi scrie cu Dumnezeu”, a mărturisit actorul.

El a mai dezvăluit că a renunțat inclusiv la orientările sale sexuale, iar de un timp a deschis un nou capitol în viața sa, unul cu totul diferit față de ce a fost până acum. „Acum mi-am schimbat viaţa şi felul de a fi, cine sunt eu. Am renunţat la vechea persoană, la Mircea. În buletin am rămas Mircea. Dar Mircea de azi nu se mai întâleşte cu cel de ieri. Am închis multe capitole, cum ar homosexualitatea. Este un capitol încheiat pentru mine”, a mărturisit fostul prezentator de la ProTV.

Problemele de sănătate încă îl macină pe actor

Mircea Solcanu și-a schimbat și look-ul și a renunțat la părul lung, adoptând aceeași tunsoare pe care o purta acum 10 ani când era prezentator TV alături de Cabral. Acesta a dezvăluit că viața sa a suferit multiple schimbări, iar acum și-a propus să lase trecutul în urmă.

Vorbind despre starea lui de sănătate, Mircea Solcanu a dezvăluit că problemele de sănătate evoluează, însă nu poate să aibă grijă de ele foarte mult, pentru că asta i-ar consuma foarte mult timp și l-ar afecta profund. „Problemele de sănătate evoluează, dar am de gând să le las să meargă până unde se poate merge. Nu am cum să am grijă de ele, că nu am cum să îmi tai capul singur.

Nu mai îmi doresc încă odată experienţa aia. De zâmbit mai zâmbesc, dar nu am mai râs de mult. Ăsta e un motiv care mă îngrijorează”, a spus Mircea Solcanu în emisiunea „Exclusiv VIP”, de la Prima News.