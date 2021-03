Veteranul în vârstă de 75 de ani cere răbdare din partea conducerii liderului din campionatul Ucrainei şi spune că tinerii săi elevi mai au nevoie încă de timp pentru a se acomoda cu competiţiile europene de nivel înalt.

„Avem jucători tineri şi fără experienţă. Chiar dacă nu am reuşit să ajungem în faza sferturilor de finală, am sesizat totuşi câteva aspecte pozitive. Am arătat un fotbal constructiv, însă ne-a lipsit curajul în atac şi nu ne-am dus acţiunile până la capăt. Anul acesta nu am putut să mergem mai departe, dar sezonul viitor va fi diferit” e promisiunea lui „Il Luce” pentru suporterii grupării ce evoluează pe „Olimpyiskyi Stadium”.

Gerard Moreno l-a lăsat cu gura căscată pe Lucescu

Deşi a apreciat buna posesie pe care au avut-o jucătorii săi în această dublă manşă cu „Submarinul galben”, Mircea Lucescu nu a uitat nici să evidenţieze superioritatea netă a ibericilor. Experimentatul tehnician din România a ţinut, în primul rând, să-l evidenţieze pe prolificul atacant de naţională al lui Villarreal, Gerard Moreno, care şi-a trecut de două ori numele pe lista marcatorilor, în disputa de aseară.

„Villarreal a controlat jocul. Spaniolii au evoluat mai bine, au izbutit să deschidă repede scorul, iar Gerard Moreno şi-a etalat, din nou, clasa. Rezultatul afişat pe tabela de marcaj la final e unul logic” a fost concluzia lui Mircea Lucescu.

Villarreal, o pretendentă serioasă la câştigarea trofeului

„Il Luce” crede că spaniolii vor fi o nucă greu de spart şi au toate şansele să aspire la un parcurs cât mai lung în Europa League. Următoarea adversară a trupei pregătite de Unai Emery va fi formaţia croată Dinamo Zagreb, care a produs marea surpriză şi a întors miraculos scorul în disputa cu Tottenham Hotspur.

„Adversarii noştri au avut jucători care evoluează în cupele europene, la cel mai înalt nivel, de opt ani. Nu pot să spun că sunt satisfăcut de scor şi de faptul că am pierdut această partidă, dar noi am avut în echipă jucători de 18 – 20 de ani, care acum învaţă să evolueze la acest nivel” a explicat antrenorul român principala diferenţă dintre Dinamo Kiev şi Villarreal.