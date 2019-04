„Il Luce”, așteptat să devină președinte

Mircea Lucescu ar putea să revină la Rapid, în 2020, dacă giuleștenii vor promova în prima ligă. Antrenorului îi este oferită cea mai înaltă funcție de conducere.





Mircea Lucescu vrea să revină în fotbalul românesc. Tehnicianul român se gândește la Rapid, formație care își propune să promoveze anul viitor în Liga I. El ar putea să ocupe funcția de președinte al „alb-vișiniilor”. „Toți greii au zis că vor veni în Liga 1 alături de club. O să fac tot ce pot să ajut acest club. Când vom ajunge în Liga 1, în anul 2020, cu un antrenor ca Pancu și cu un președinte ca Mircea Lucescu, Rapid va avea o cotă mai mare. Toți își doresc ca acest club să reprezinte România în cupele europene”, a anunțat Dan Tudorache, primarul Sectorului 1.

„E normal să rămân alături de ei”

Mircea Lucescu a recunoscut că a a rămas legat afectiv de echipa din Grant. „Sunt legat de Rapid, e normal să rămân alături de ei. Toată viața am fost antrenor, iar eu urmăresc cu mult interes revoluția Rapidului. Am văzut suporterii în număr cât mai mare și am văzut dorința jucătorilor de a ajunge acolo unde le este locul. Toți ne dorim revenirea marilor echipe, iar eu zic că este un progres”.

„Il Luce” a asistat la victoria obținută de rapidiști, în fața formației CS Făurei, scor 10-1, în liga a III-a.

A câștigat un titlu de campion, în 1999

Fost jucător și antrenor al celor de la Dinamo, Mircea Lucescu a revenit în România, în 1997. Tehnicianul a preluat conducerea echipei Rapid și în primul sezon a ratat câștigarea titlului, după un meci de pomină disputat pe terenul Universității Craiova, scor 2-2. Atunci, trofeul a fost cucerit de Steaua, iar rapidiștii s-au mulțumit cu victoria din Cupa României. În sezonul următor, Mircea Lucescu a dus titlul în Giulești, „alb-vișiniii” devenind campionii României pentru a doua oară în istorie, după succesul din 1967.

O ofertă de nerefuzat, de la Moratti

A fost o stagiune agitată. Mircea Lucescu a plecat de la Rapid, în toiul campionatului, și a preluat-o pe Internazionale Milano.

Antrenorul n-a putut da cu piciorul unei oferte de nerefuzat, făcută de Massimo Moratti, și a devenit șef peste un vestiar în care se echipau Roberto Baggio, brazilianul Ronaldo, Ivan Zamorano sau Diego Simeone. Lucescu a rezistat doar în perioada ianuarie - mai 1999 și a revenit în Giulești. Între timp, formația fusese preluată de Dumitru Dumitriu. Fostul antrenor al Stelei a fost nevoit să-i lase locul lui „Il Luce”, iar în final, „feroviarii” au devenit campioni.

Turcii susțin că se duce la Beșiktaș

Altfel, săptămâna trecută, presa din Turcia a scris din nou despre interesul oficialilor de la Beșiktaș Istanbul pentru Mircea Lucescu. Românul a mai pregătit gruparea „vulturilor” în perioada 2002 - 2004 și a câștigat titlul intern în 2003.

Acum, el s-ar mulțumi cu un salariu de 2,5 milioane de euro și cu un buget de transferuri de criză, de doar 30 de milioane de euro. Lucescu a evitat până acum subiectul reîntoarcerii la Beșiktaș

