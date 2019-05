Încă e veste teribilă pentru Iker Casillas și soția sa, Sara. „Când încă nu ne-am revenit după un şoc, viaţa ne-a surprins din nou”

Sara Carbonero, soția lui Iker Casillas, a fost diagnosticată cu cancer ovarian, la puțin timp după ce portarul a suferit un infarct.





Veste foarte proastă primită de familia Casillas, la scurt timp după ce Iker, portarul celor de la FC Porto, a suferit un infarct în timpul antrenamentului efectuat la data de 1 mai. Sara Carbonero, soția fotbalistului, a fost diagonsitcată cu cancer ovarian și a făcut anunțul pe o rețea de socializare.

„Când încă nu ne-am revenit după un şoc, viaţa ne-a surprins din nou. De data aceasta eu am fost cea vizată de acest cuvânt, format din şase litere, pe care cu greu pot să îl scriu. În urmă cu câteva zile, în timpul unui control de rutină, medicii mi-au depistat o tumoare malignă şi am fost operată. Totul este bine şi din fericire am descoperit-o din timp, dar mai am câteva luni de bătălie în care trebuie să urmez tratamentul", a afirmat Sara Carbonero.

