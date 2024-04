Politica Igor Grosu, mesaj înaintea referendumului din Republica Moldova. Ce pericol trebuie evitat







Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova, a transmis un mesaj foarte important, legat de referendumul crucial pentru viitorul Basarabiei. Oficialul a spus că ar trebui să se evite cu orice preț politizarea acestui act de democrație, care trebuie să parafeze drumul european pe care a pornit țara vecină.

„Când deliberat se vede că, pur și simplu se dorește de a face isterii, de a isteriza. Eu le-am spus foarte franc, foarte sincer celor din opoziție, asta le-am spus: aveți rușine și nu politizați exercițiul ăsta. Pentru că atunci când a fost în 2004 toți am susținut, și era firesc, vine o dată la 10 ani. Toate țările fac, civilizat, trebuie să-l faci și noi o să avem o fotografie a țării noastre, a societății noastre o dată la 10 ani și după aceasta, cum am spus, poți să modelezi, să proiectezi și în plus, este informație foarte securizată, oamenii aceștia sunt instruiți. Aici e Biroul Național de Statistică, oamenii ceea scriu angajament, trec instruiri tot ca la carte”, a spus Igor Grosu.

Marele eveniment din Republica Moldova: referendumul

În ultimele zile, mai mulți politicieni, în mai ales cei din opoziție, au criticat întrebările din recensământ. Aceștia susțin că unele întrebări ar fi cu caracter personal, iar oamenii nu sunt obligați să răspundă la ele. După aceste polemici, și premierul Dorin Recean a calificat aceste critici drept o acțiune prin care se încearcă discreditarea recensământului și a îndemnat toți cetățenii să răspundă la întrebările recenzorilor.

Colectarea datelor privind populația și locuințele din Republica Moldova se va încheia la data de 7 iulie. Datele preliminare urmează să fie publicate până la sfârșitul acestui an, iar cele finale până sfârșitul anului 2026, conform moldova1.md.

În altă ordine de idei, în această perioadă, în Moldova, are loc un referendum. Oleg Cara, Directorul general al Biroului Național de Statistică (BNS), a informat că, până pe 11 aprilie, au fost recenzate circa 65 de mii de locuințe și circa 127 de mii de persoane. Menționând că numărul populației recenzate include atât persoanele cu reședință obișnuită, cât și cele fără reședință obișnuită.