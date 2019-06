Cum a ajuns un agent rus la conducerea SPPS? Igor Dodon, mutare de ultimă oră

Igor Dodon l-a numit pe Iaroslav Martin șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat, responsabil de paza primelor persoane în stat, dar și a oficialilor străini care ne vizitează țara.





Liderul de facto al PSRM, președintele Igor Dodon, un agent deschis al Moscovei, l-a numit la conducerea SPPS pe Iaroslav Martin.

Iaroslav Martin are o experiență de peste 20 de ani în organele de forță, inclusiv în SPPS, și a ajuns la gradul de colonel”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

„Ceea ce nu a scris Dodon este că Iaroslav Martin a fost dat afară din sistem în 2014, fiind suspectat de legături cu agenți ruși”, scrie Actual.md.

Surse bine informate au comunicat pentru actual.md că dosarul său și acum este în arhivele serviciilor speciale moldovenești și poate fi solicitat de către deputații care vor să studieze trecutul „atriotic” al noului șef al serviciului.

Acțiunile lui Dodon se înscriu perfect în scenariul de sobordonare totală a securității statului intereselor Moscovei. Astfel, la șefia Ministerului de Interne a ajuns colegul său de proteste din 2015, liderul PPDA, Andrei Năstase. Finul de cununie al oligarhului condamnat Victor Țopa a fost acuzat, în repetate rânduri, de presă și experți, că joacă la indicațiile Kremlinului. Cea mai recentă confirmare este votul la sesiunea APCE, alături de socialistul Vlad Batrâncea, pentru revenirea Rusiei în forul european.

„Marţi, 25 iunie 2019 am scris in EvZilei următoarele: „Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (un fel de SPP de-al nostru) se întoarce de la Ministerul Afacerilor Interne la Președinția lui Igor Dodon. Capii Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) – care are atribuții atât interne cât și externe (un fel de SRI+SIE la comun) se clatină, urmând a fi schimbați. Evidet cu niște promoscoviți, deși serviciul a avut sprijin occidental și pro-europen. Se întoarce aripa moscovită. Indiscutabil și deprinderile serviciilor de informații rusești care sunt foarte dure”. Azi confirmarea!!!!”, a scris Florian Bichir, pe Facebook.

Atenție la Basarabia! Comuniștii lui Dodon nu cred în lacrimi!

Pacat de tineretea lor! S-a aflat cine sunt victimele TRAGEDIEI din Vaslui! Ce facuse soferul care a produs CARNAGIUL rutier

Pagina 1 din 1