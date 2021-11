Igor Dodon a vorbit deschis despre presupusa fugă din țară! Totul despre o altă cetățenie și planurile de viitor

Toate zvonurile au început să apară în urma unor declarații făcute chiar de liderul PSRM acum câteva zile. Pe 18 octombrie, Igor Dodon și-a anunțat demisia din funcția de deputat. Acesta a susținut faptul că nu se regăsește în actualul Parlament și preferă să se retragă. Ca planuri de viitor, liderul socialiștilor a precizat faptul va conduce Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova și Federația Rusă. Această funcție îi va permite să atragă investiții noi în Republica Moldova.

În declarațiile socialistului, acesta a mărturisit că funcția de președinte de partid ar putea fi lichidată, iar acesta să fie condus de către un comitet și un secretar. Deciziile vor fi luate în urma congresului de pe 18 decembrie.

Igor Dodon a vrut să lămurească situația, așa că a dezmințit, luni seara, toate zvonurile. Liderul PSRM nu este plecat din Republica Moldova și nici nu are de gând să facă acest lucru. Legat de cetățenie, totul este doar o minciună, Dodon declarând pentru o emisiune tv că nu are nevoie de cetățenie rusă. Planurile sale de viitor nu sunt să se angajeze la o companie de stat din Rusia, așa că nu are motiv să își schimbe cetățenia.

Declarațiile lui Igor Dodon pentru a lămuri toate zvonurile cu privire la fuga din țarăe,

„Mulți sperau că m-am dus din țară, inclusiv din oponenții politici. Eu nu am de gând să plec din țară. Eu am văzut că unii au spus că gata Dodon și-a luat cetățenia Federației Ruse. Nu am cetățenie altui stat și nici nu intenționez, cetățenia rusească poate să îmi trebuiască în caz dacă voi dori să fiu angajat într-o companie de stat în Rusia, dar nu am așa planuri. Eu rămân în Republica Moldova. Oferte sunt, de aceea am decis să rămân în țară. Familia tot e aici, doar acel mare învață la Kazani, la universitate, dar acum este aici că face online orele. De aceea sunt pe loc, sunt alături de colegii din partid, avem foarte mult de lucru.

Ce ține de dosare, eu am fost patru ani președintele al Republicii Moldova, dintre care doi ani am luptat cu regimul cel care a fost, cunoaștem cu toții care a fost, ce pot să îmi incrimineze mie? Se discută sacoșa ceea, kuliokul. Ce este acolo în dosar? Un personaj politic care era sub presiune, să fugă din Moldova, să încerce să transmită ceva unui politician care nu acceptă și tot asta filmează cu cameră ascunsă care nu era autorizată care nu poate fi utilizată în procese penale, și toți lucru asta cunosc, asta este un fake, care a fost ridicat în public cu scopul de a favoriza pe cineva la alegeri prezidențiala. Gata nu au nimic.

Eu am refuzat la mandatul de deputat, adică nu am imunitate parlamentară, nu mă ascund după imunitate, nu m-am dus din țară, am fost o săptămână jumătate, am discutat cu partenerii ruși și am revenit în țară, care imunitate?”, a declarat Igor Dodon pentru emisiunea Prime Time.