Ies la iveală băieții cu ochi albaștri din USR-PLUS

Alianța USR-PLUS a fost la un pas de a se încheia înainte de a începe din cauza unui amendament la Protocolul de colaborare la care oamenii lui Dacian Cioloș au ținut cu dinții. Este vorba despre excluderea tuturor celor care au colaborat cu Securitatea. PLUS voia ca cei care au semnat angajamente pe vremea când erau minori să fi e exceptați de la regulă. Imediat, au început să apară suspiciuni în rândul USR, alimentate de fostul ministru al Educației Daniel Funeriu. Acesta spunea că PLUS vrea să protejeze anumite persoane. EVZ a afl at, din mărturisirile personajelor, cine este unul dintre cei protejați.