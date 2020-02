Identificarea automată pe baza tehnologiei de recunoaștere facială este ilegală. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

26 februarie

Pe 26 februarie s-au născut Victor Hugo, Honore Daumier, Buffalo Bill Cody, Johnny Cash, Camille Flamarion, Michael Bolton, Sandie Shaw, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru Repan, Sanda Toma, Elena Cârstea, Jean Negulesco.

O altă zi de muncă în calendarul vechi al poporului român, al dacilor şi cei trei sfinţi creştini cotidieni. În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Porfirie, Fotini şi Teodor. Nimic în ”Kalendar”.

Este o zi „aliturgică” adică nu se oficiază Sf. Liturghie nici măcar în mânăstiri, dar se mărturiseşte rugăciunea Sfântului Efrem Sirul (până în miercurea din Săptămâna Mare). Miercurea şi vinerea din „săptămâna albă, săptămâna brânzei” sunt aliturgice, dar cu dezlegare la ouă, lapte şi brânză.

Identificarea automată pe baza tehnologiei de recunoaștere facială este ilegală și încalcă legea europeană a protecției datelor personale, semnalează vice-președinta Comisiei Europene, Margrethe Vestager, comisar pentru spațiul digital.

În acest moment, Regulamentul General Pentru Protecția Datelor -GDPR indică faptul că recunoașterea facială nu trebuie utilizată, deoarece nu se poate obține consimțământul persoanelor vizate, a declarat comisarul într-o conferință de presă.

Articolul 6 din GDPR precizează condițiile potrivit cărora datele personale pot face obiectul unei prelucrări legale. Una dintre aceste dispoziții stipulează faptul că persoana vizată trebuie să își dea consimțământul explicit.

Margrethe Vestager a adăugat că există totuși, unele excepții de la această regulă, în special în situația în care este vorba despre siguranța publică. În asemenea situații, recurgerea la tehnologiile de recunoaștere facială ar trebui autorizate pentru identificarea persoanelor. Comisarul european a precizat pentru jurnaliști că îi mai trebuie ceva timp Comisiei Europene pentru a decide maniera în care se poate legifera recunoașterea facială la distanță. Dar, până la o decizie în acest sens, executivul european nu se va opune inițiativelor statelor membre care doresc să folosească această tehnologie potrivit regulamentului existent.

Controlul pașapoartelor în aeroporturi sau telefoanele mobile folosesc deja recunoașterea facială.

Dar, sunt situații în care folosirea acestei tehnologii este contestată, așa cum s-a dovedit în timpul manifestațiilor ce au avut loc recent la Hong Kong.

În cartea Albă a Inteligenței Artificiale ce va fi prezentată săptămâna aceasta, Comisia intenționase, inițial, să interzică recunoașterea facială pentru cinci ani. O versiune mai recentă a acestui document, nu mai precizează acest lucru.

Comunicatul acesta mi-a lăsat un gust amar. Caragiale este etern și universal: ”Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale… Din această dilemă nu puteţi ieşi… Am zis!”

Se pare că actuala Comisie a lui madam von der Leyen este chiar mai slabă, alcoolic vorbind, sau, nu, ca cea a lui Juncker. Hai să facem pariuri! Care va fi următoarea țară care va ieși din UE? Bună întrebare!

Acum ascult melodia din MASH, ”Suicide is painless” și mă pregătesc să revăd câteva episoade din serialul, considerat de mulți, cel mai longeviv, peste 11 ani și cel mai bine primit de public din a doua jumătate a secolului XX. De câte ori revăd MASH mă gândesc la unchiul meu, chirurgul de front din WW2. Colonel plin. L-am întrebat odată, demult, de ce are grad așa de mare, este vorba de numărul militarilor salvați? Unchiul a râs încetișor și a spus că l-au făcut colonel ca să poată ordona generalilor și să-i scoată din comandă dacă o luau din loc cu capul. Cât de necesar ar fi un colonel medic care să ordone clasei politice să iasă de la comandă, că este dusă bine cu capul! Nu cred că ar mi fi nevoie de cineva care să le ia locul. Belgia a fost doi ani jumătate fără guvern și a fost cea mai bună perioadă a țării, de avânt economic și progres. Da, dar Belgia este locuită de belgieni, dintre care peste jumătate sunt flamanzi. Greșesc, Belgia este locuită de musulmani! Duceți-vă la ”Doi Boi” din Bruxelles și o să vedeți de ce am spus așa!

Winamp a trecut la altă melodie, Sylvie Vartan ”La plus belle pour aller danser”. Am 400 de melodii preferate, pe care le ascult in loop, asta cand nu ascult epic music, sau muzică veche românească. Mediul perfect pentru amintiri, cele mai bune filme money can buy! Noaptea este încă tânără, cățelușele dorm adânc, chițăind și dând caraghios din lăbuțe, fugind după cine știe ce, în visul lor cățelesc.

Furtuna, cea de a cincea anul acesta s-a potolit, mâine o să culeg scaunele de grădină unde le-a dus vântul, pentru că sper că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 26 februarie 2020

BERBEC Zi de cumpărături, decretează stelele! Orice obiect cumpărat astăzi, fie ca este vorba de un autoturism, sau de o pereche de ciorapi, te va bucura mult, mai ales sub raportul calitate-preţ! Astăzi nu eşti foarte inspirat în relaţiile umane, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi mai ales la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Ziua aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor, dar, până la urmă, găseşti piatra filosofală a negustorilor, ceva ieftin şi bun! Cumpără!

TAUR Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, astăzi nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să te descurci singur! Nu te implica în conflicte deschise cu semnele de foc. Este o perioadă favorabilă celor care caută să se afirme sau doresc o situaţie profesională mai bună. Această zi de face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Poţi să primesti un cadou neaşteptat sau o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

GEMENI Mercur continuă să fie retrograd, în Pești, combust, în conjuncție cu Soarele. Astăzi nu eşti foarte inspirat în relaţiile umane, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi mai ales la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Poti face mici modificări, acasă şi la serviciu, ergonomice. În general primăvara care vine trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce eşti de fapt şi ceea ce doreşti să fii, să devii. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti discuţiile în contradictoriu cu persoanele din anturajul tău apropiat. Nu da din mână vrabia pentru cioara de pe gard. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căutaţi un scop filozofic. Oricum, ori nu există, ori nu serveşte la nimic!

RAC Ai un simţ posesiv de invidiat, caracteristic zodiei. Astăzi încerci să controlezi cât mai mulţi colegi, prieteni, membrii ai familiei, să-i „bagi în buzunarul tău”. Atenţie, să nu-i sufoci! Spiritul armonios, uneori de întreprinzător care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Raci o realizare notabilă în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te şi distrezi să te relaxezi. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Se profilează, sunt veşti despre, o realizare care te poate bucura în mod deosebit.

LEU Astăzi realizezi că viaţa îţi oferă ceea ce îţi trebuie, nu ceea ce îţi doreşti! Ai impresia că trăieşti într-o Atlantidă gata să se scufunde. Simţul inutilităţii oricărui efort te face filozof! Din nou, pentru a câta oara, ai de făcut o alegere inţeleapta. In lipsa lui Solomon sau a unui sfetnic de taină, dă cu banul! Este acelaşi lucru, pentru că dacă ai noroc, viaţa nu te refuză! Astăzi, miercuri, 26 februarie, este exact perioada de timp de care ai nevoie ca să rezolvi problemele întârziate de serviciu, de la scoala şi/sau să discuţi cu personale care au fost amânate de mai mult timp.

FECIOARĂ Crezi că te poţi face util, că ajutorul tău este necesar. Foarte bine, este un demers bun pentru sufletul tău, pentru că bine faci, bine găseşti! Dar nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la convorbirile la telefon, evită confuziile. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

BALANŢĂ Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul nu sunt avantajate. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi/sau un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Fii atentă sau atent la zilele următoare pentru că sunt favorabile evenimentelor sociale sau pentru legarea unor noi prietenii.

SCORPION O zi dinamică, în care încerci să controlezi timpul, să prevezi şi să planifici. Aşa lucrurile şi evenimentele nu te mai îngrijorează, îţi păstrezi calmul şi seninătatea, cheile sănătăţii! Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneşte şi poate vei reuşi! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru tine familia este patria cea mică, iar patria este familia cea mare!

SĂGETĂTOR Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu prietenii, anturajul. O veste te interesează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi alte lucruri de o parte, norocul este al tău. Totuşi, nu te băga prea mult în viaţa altora, şi nu comenta, nu exagera inutil. Totusi, o veste buna, chiar foarte buna! Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi discuţii agreabile. Pentru o parte din nativi, câştiguri modeste dar sigure.

CAPRICORN O zi densă, eşti foarte prins de munca ta. Discuţiile şi bruiajul sonor din jurul tău te distrag şi te pot face nervos. Concentrează-te, refugiază-te în spaţii liniştite, e o zi importantă! Refugiază-te, pune-ţi căştile cu muzică “chill out” şi relaxează-te! Magnitudinea neplăcerii depinde de cât de pozitiv gândeşti. Dacă cobeşti, la rău tragi. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi gânduri liniştite şi, poate, puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute.

VĂRSĂTOR Fă în aşa fel ca să nu te laşi invadat de grijile şi neliniştile celor din jur. Astăzi eşti mai empatic şi deci, mai vulnerabil. Nu spune nici da, nici nu, amână tot ce poţi şi zâmbeşte! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în activităţi nesemnificative şi distracţii. Seducţia ta începe să convingă, dar produce şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, este aşa de bine să stai la o bârfă la mobil… Nu te aştepta la cine ştie ce cuvinte de laudă din partea şefilor sau de aprecieri de la anturaj. Zâmbeşte, poate obţii zâmbete în schimb!

PEŞTI Dacă îţi serveşte la ceva, să ştii că tu ai dreptate! Curiozitatea ta înăscută pare că azi e satisfăcută. Afli nişte amănunte picante despre un coleg, prieten, poate cineva de la serviciu! Nu duce vorba, păstrează pentru tine! Eşti într-o perioadă… bună. Poate că este ziua ta de naştere. Poate nu ai performanţe de excepţie la serviciu, la muncă sau la şcoala dar… te simţi asa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi miercuri, 26 februarie. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie.

