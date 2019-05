Iată cine e câștigătorul Românii au talent! Mowgli a pierdut marele premiu chiar de Ziua Copilului. Publicul e dezamăgit

Finala „Românii au talent”! O țară întreagă a rămas mută de 1 iunie, deoarece nimeni nu se aștepta ca Mowgli să iasă pe locul 2!





Ana Maria Pantaze a câștigat marele premiu de la Românii au talent!

Mowgli, copilul minune, a câștigat premiul 2.

Aris Negoiță, care a cucerit publicul din prima clipă în care a urcat pe scenă și a primit și un Golden Buzz de la Pavel Bartoș și de la Smiley, care l-au trimis în semifinală!

Aris a dansat impecabil în finala show-ului. „Eu, un copil de opt ani am ajuns în finală. Nu pot să spun decât mulțumesc Doamne. Îmi place că mă recunosc oamenii, mă simt ca un artist. Îmi place, fac poze cu oamenii ca să mă voteze. Dacă aș reuși să câștig aș cumpăra o casă pentru noi cu familia. Acum toți trei dormim în același pat, în aceeași cameră”, a declarat Aris Negoiță înainte de show. Micuțul Mowgli are încă doi frați.

„M-am simțit ca și cum aș fi primit superputeri de la Pavel și Smiley, m-am simțit extrem de fericit. Eram încrezător că voi primi 4 de DA. Știu ce pot, știu cum muncesc, cât de bun sunt pe dans. Nu mai țin minte absolut nimic. Am fost atât de surprins când am primit Golden Buzz-ul. Aveam o promisiune cu tati, că dacă voi primi Golden Buzz-ul mă va duce la munte. Am stat două zile la schi. De abia aștept semifinala, sunt pregătit pentru ce urmează. Îmi doresc foarte mult să ajung în finală, poate să și câștig. În audiții eu mi-am făcut jumătate din coregrafie, iar pentru azi eu am făcut-o. Dacă voi câștiga voi cumpăra o casă pentru noi toți, pentru că acum dormim toți trei în aceeași cameră, în același pat. Și o să-mi cumpăr un pat mare cu tobogan și restul îi voi investi în ce fac eu”, a povestit Aris Negoiță în emisiunea „Vorbește lumea”.

Aris este campion național la Informatică

Dansează de la vârsta de 5 ani, însă Aris Negoiță face cursuri de canto, lupte libere, brazilian jiu-jitsu, fotbal, a studiat pianul și, nu în ultimul rând, este campion național la Informatică!

