Un bărbat dintr-o comună ieșeană a încercat să-și dezgroape tatăl, mort de doi ani

Un caz rar s-a petrecut în comuna Răducăneni, Iași. Un bărbat în vârstă de 36 de ani a încercat să-și dezgroape tatăl, decedat în urmă cu doi ani. Localnicii și preotul satului au chemat Poliția, iar individul a fost dus la Institutul de Psihitarie Socola.

O întâmplare demnă de filmele horror a avut loc în localitatea Răducăneni, din județul Iași. Un tânăr a fost surprins în timp ce încerca să-și dezgroape tatăl, decedat în urmă cu doi ani. Duhovnicul satului a fost nevoit să ceară sprijinul poliției pentri a-l potoli pe tânărul respetiv.

Caz șocant în Iași

Localnicul este un cunoscut al oamenilor legii. Tânărul a fost condamnat împreună cu fratele lui după ce au comis o crimă. Fapta s-a produs pe 25 februarie, moment la care Ciprian Filip a luat din gospodărie un hârleț și s-a îndreptat spre cimitirul satului.

Convins de faptul că tatăl său ar fi fost îngropat de viu, bărbatul s-a apucat de săpat. Deși mama tânărului l-a contrazis în repetate rânduri. Într-un final, Ciprian Filip a fost oprit de polițiștii sesizați de localnici și de preot. Însă, mama bărbatului este cea mai afectată de aventura baiatului.

Femeia spune că se află la capătul răbdărilor și că nu știe ce să mai facă pentru a-și potoli fiul. În plus, în ultima perioadă individul a devenit violent chiar și cu mama lui.

„De când a murit tatăl lui, el a spus că a fost îngropat de viu. Mi-a mai spus de câteva ori că eu sunt de vină, că l-am îngropat de viu și că el o să-l dezgroape, dar nu am crezut că e în stare de așa ceva. Pe mine m-a anunțat preotul. A săpat groapa de a ajuns la sicriu aproape. A fost văzut de cineva și persoana respectivă a dat vestea. Preotul a sunat la poliție și a fost luat. După am astupat acolo, nu știu… Eu am rămas șocată când am auzit ce a făcut”, a spus Petronela, mama tânărului.

Un bărbat a încercat să-și dezgroape tatăl

Ciprian Filip este cunoscut de localnici pentru agresitivatea ieșită din comun. Agresivitate care de altfel, l-a ținut jumătate din viață în spatele gratiilor. În ultimă perioadă bărbatul a început să-și bată mama pe care o consideră responsabilă pentru moartea tatălui.

„În ultima perioadă, m-a bătut de mai multe ori. Acum, când s-a dus să-l dezgroape pe taică-su, mi-a spus că mă omoară dacă găsește ceva în neregulă. Sper să-l țină acolo, la spital sau nu știu că, dacă îl lasă acasă, mă omoară. Nu știu dacă este nebun, dar, dacă bea, nu ai cu cine te înțelege”, a completat mama bărbatului.

Femeia a avut de tras multe cu cei doi copii ai săi. În urmă cu ceva timp, cei doi frați au comis o crimă chiar în casa mamei lor, după care au aruncat corpul victimei peste gard. Au stat în spatele gratiilor 12 ani. Fratele lui Ciprian a plecat în străinătate.

„Nu e prima dată când îmi face probleme. Împreună cu fratele lui au omorât un băiat la mine în casă, apoi l-a aruncat peste un gard. Au stat vreo 12-13 ani la pușcărie amândoi. Acum, fratele lui e în Italia. Ciprian sper să fie tratat, nici nu știu ce să mai zic. Mi-e frică de el că mă omoară, dacă se întoarce așa acasă”, a mai spus mama bărbatului.

Polițiștii l-au internat la Institutul de Psihiatrie Socola Iași

Localnicii au rămas muți de uimire la auzirea veștii. Sătenii știu că tatăl lui Ciprian Filip a murit din cauza unei afecțiuni și nicidecum nu ar fi fost îngropat de viu. Aspect cosnemnat chiar de o rudă a bărbatulu decedat.

„El s-a dus să îl dezgroape… Doamne ferește! Eu nu am auzit în viața mea de așa ceva. Cum să te duci să faci așa ceva? Este păcat mare… Să te duci să-l scoți din mormânt ca să ce? Nu se poate așa ceva… El a spus prin sat că tatăl lui a fost îngropat de viu. Omul a murit, săracul, de boală, cum să fi îngropat de viu”, a spus o vecină de-a familiei Filip.

Polițiștii au făcut verificări și au deschis un dosar de cercetare penală pe numele bărbatului pentru profanare de morminte. Individul a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași.

„La data de 25 februarie a.c., Secția nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că un bărbat sapă mormântul unde este îngropat tatăl său, din comuna Răducăneni. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.