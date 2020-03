În ciuda evoluțiilor sale remarcabile din ultimele două meciuri europene pentru Rangers, Ianis Hagi a fost lăasat pe bancă, aseară, în duelul cu Bayer Leverkusen. Românul a fost introdus pe teren abia în minutul 68, iar mijlocașul „tricolor” a fost pus la zid de jurnalistul scoțian Jordan Campbell, de la publicația „The Athletic”.

„Ianis este un jucător care poate lovi mingea cu ambele picioare, dar trebuie să își îmbunătățească și concentrarea, deoarece când era la Genk pierdea mingea prea des. La Rangers a avut câteva momente mari, dar per total cred că a fost sub nivelul așteptărilor”, a spus Jordan Campbell, potrivit The Athletic.

Până acum, la Rangers, Ianis Hagi a marcat 3 goluri și a bifat două pase de gol.

